Hannover

Er beschäftigte sich mit der Reformation von Martin Luther und dem Dreißigjährigen Krieg, mit Welfenherzögen und – ganz erdverwachsen – mit Hannovers Schützenfest. Darüber wurde Carl-Hans Hauptmeyer zu einem der renommiertesten Historiker des Landes. Jetzt wird der emeritierte Geschichtsprofessor der Leibniz-Uni mit dem Cord-Borgentrick-Stein geehrt. Der Heimatbund und die Landeshauptstadt verleihen ihm die undotierte Auszeichnung für sein Engagement auf dem Gebiet der Heimatpflege.

Hauptmeyer, Jahrgang 1948, wuchs im Stadtteil Döhren auf. Als Geschichtsprofessor lehrte der Experte für das späte Mittelalter und die frühe Neuzeit von 1981 bis 2013 an an der Leibniz-Uni. Dabei nahm er immer wieder regionale Themen in den Blick. Nach seiner Emeritierung widmete sich der bodenständige Intellektuelle unter anderem bei launigen Veranstaltungen mit dem alten hannoverschen Dialekt, obwohl er „aagentlich goch kaane Äöhnung“ davon habe, wie er selbst sagt.

Der Preis wird Hauptmeyer am 24. November im Neuen Rathaus überreicht. Im Frühjahr wird ein Stein mit Hauptmeyers Namen am Döhrener Turm verlegt. Die Auszeichnung, die zum 13. Mal verliehen wird, erinnert an den Ölschläger Cord Borgentrick, der Hannover 1490 vor der Eroberung durch feindliche Truppen bewahrte.

Von Simon Benne