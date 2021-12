Hannover

Das Auge sucht immer wieder Halt. Einen Ankerpunkt. Irgendetwas Vertrautes, Bekanntes, das sich über die Zeit gerettet hat. Schließlich bleibt der Blick dann an jenem Zipfel des Opernhauses hängen, der am oberen Bildrand zu sehen ist. Und wie eine Stecknadel ist auch die Kröpcke-Uhr zu erkennen. Das ist fast wie eine kleine Erlösung. Bis man den Blick dann weiter schweifen lässt – und umso verstörter feststellt, wie wenig die Stadt auf diesem Bild mit dem Hannover von heute zu tun hat. Die alten Fassaden, das pittoreske Café Kröpcke – nichts davon ist geblieben.

Vergangene Pracht: Das Café Kröpcke (Bildmitte) lag im Herzen der Stadt - oberhalb ist das Opernhaus zu sehen. Quelle: Medien-Verlag Schubert

„Keinem Ort dieser Bedeutung hat der Bombenkrieg solchermaßen das Gesicht weggeschnitten“, hat der Historiker Jörg Friedrich einmal über Hannover gesagt. Wenn man in dem jetzt erschienenen Bildband „Hannover in Luftaufnahmen von 1930“ blättert, ahnt man, wie er das gemeint hat.

Gewagter Einsatz: So musste der Fotograf die Kamera halten, um seine Luftaufnahmen zu machen. Quelle: Medien-Verlag Schuberg

Charakteristische Orte aus der Luft

Jahre vor den Zerstörungen des Krieges sind diese Aufnahmen im Tiefflug vom Flugzeug aus gemacht worden. „Im Auftrag einer Luftbild-Gesellschaft haben sich Pilot und Fotograf solche Objekte vorgenommen, die für die Stadt charakteristisch sind“, heißt es im Vorwort.

Stolzer Bau: Das Anzeiger-Hochhaus an der Goseriede war das erste Hochhaus Hannovers. Quelle: Medien-Verlag Schubert

Einiges – etwa die Bismarckschule in der Südstadt, das Welfenschloss der heutigen Leibniz-Uni oder die Stadthalle – erkennt man tatsächlich bis heute spontan wieder. Auch das Anzeiger-Hochhaus, das der Verleger August Madsack Ende der Zwanzigerjahre als erstes Hochhaus in Hannover erbauen ließ, ist nach wie vor eine unverwechselbare Landmarke in der Stadtlandschaft.

Anderes wirkt eher fremd, beispielsweise der Goetheplatz, an dessen Seite noch die alte Garnisonskirche zu sehen ist. Im Jahr 1959 wurde diese – gegen vehemente Proteste von Bürgerinnen und Bürgern – abgerissen. Und im Berggarten stand ein 30 Meter hoher Palast aus Glas und Stahl. Auch die Gilde-Brauerei in der Südstadt ist kaum wiederzuerkennen – einige Wohnhäuser am Altenbekener Damm bieten dem Auge hier allerdings Orientierung.

Linden zeigte sich bürgerlich

Der promovierte Historiker Joachim Paschen hat zu den einzelnen Aufnahmen meist kenntnisreiche kurze Texte geschrieben, die bei der Verortung helfen und grob skizzieren, wie die städtebauliche Entwicklung die einzelnen Quartiere verändert hat.

Linden zum Beispiel, eigentlich eine Arbeiterstadt, putzte zumindest sein Zentrum vor der Eingemeindung nach Hannover 1920 gutbürgerlich heraus, mit dem Kaiserlichen Postamt, der breiten Falkenstraße und einem äußerst repräsentativen Rathaus. Dieses ist mit seinen Erkern und dem Staffelgiebel ein charakteristischer Bau, der auf der Luftaufnahme sofort ins Auge fällt.

Charakteristischer Staffelgiebel: das Lindener Rathaus (knapp unterhalb der Bildmitte). Quelle: HMH

In diesem Band zu blättern ist wie eine melancholische Zeitreise: Die Kuppel, die einst das Landesmuseum krönte, ist heute ebenso verschwunden wie die stolz verzierte Markthalle oder die Bauverwaltung neben dem Rathaus. Die Aegidienkirche ist bis heute eine mahnende Ruine. Und die Fassade des Kestner-Museums wurde beim Wiederaufbau innerhalb des neuen Gebäudes integriert.

Clemenskirche noch ohne Kuppel

Die "Straße der Toleranz": Nördlich der Neustädter Kirche liegen die später von den Nazis zerstörte Synagoge - und die Clemenskirche, noch ohne Kuppel. Quelle: HMH

Die Schwarz-Weiß-Bilder, die zu einem großen Teil aus dem riesigen Fotoarchiv des Historischen Museums stammen, zeigen, dass Hannover schon damals eine moderne Großstadt im Grünen war – und andererseits auch enge Quartiere wie die Altstadt hatte, aus deren Gassengewirr der Marktkirchenturm wie ein gewaltiger Zeiger herausragte.

Eine Landmarke im Gassengewimmel der Altstadt: die Marktkirche. Quelle: Medien-Verlag Schubert

Daneben zeigen die Fotos auch Orte außerhalb der Innenstadt wie die Schleuse in Anderten, den Flugplatz in der Vahrenwalder Heide oder Wohngebiete am Ende der Podbielskistraße.

Eine kaum bekannte Aufnahme illustriert, warum die Rote Reihe in der Calenberger Neustadt einst als „Straße der Toleranz“ bekannt war: Nördlich der Reformierten Kirche lagen hier wie an einer Perlenschnur die lutherische Hof- und Stadtkirche, die in der Pogromnacht 1938 niedergebrannte Synagoge und die katholische Clemenskirche. Die heutige Basilika wirkt auf dem Bild allerdings seltsam schmucklos: Ihre stolze Kuppel wurde erst beim Wiederaufbau nach dem Krieg realisiert. Es gab katholische Kirchenobere, die hinter vorgehaltener Hand sagten, dass der Krieg an dieser Stelle ausnahmsweise zur Verschönerung der Stadt beigetragen habe.

Die Maschwiesen: In dem Areal zwischen Leine und dem heutigen Rudolf-von-Bennigsen-Ufer (links) entstand später der Maschsee – die Bismarck-Säule am oberen Bildrand wurde abgetragen. Quelle: Medien-Verlag Schubert

Gewonnen hat Hannover seit der Aufnahme der Luftbilder auch in der Südstadt: Auf Maschwiesen, die von oben gesehen eher öde anmuten, entstand dort in den Dreißigerjahren der Maschsee. Geplant war dieser allerdings schon lange vor der Machtübernahme der Nazis. Deren Pläne für protzige Monumentalbauten am Seeufer machte der Krieg zunichte. Dem Uferpanorama hat das nicht geschadet.

Joachim Paschen: „Hannover in Luftaufnahmen von 1930“. 96 Seiten, 24,90 Euro. Quelle: Medien-Verlag Schubert

Von Simon Benne