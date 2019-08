Die Konzerte von Michael Schulte und Kelvin Jones am Nordufer waren zwei der Attraktionen am ersten Wochenende des Maschseefestes. Trotz einiger Regenfälle und den beiden Ed-Sheeran-Konzerte kamen nach Veranstalterangaben allein am Sonnabend 200.000 Besucher. 500.000 waren es damit bisher insgesamt.