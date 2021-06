Hannover

Sie ist mehr als 400 Jahre alt. Doch die vielen Falten hatte sie auch schon, als sie noch ganz neu war. Aus reinstem Leinen ist die Halskrause gefertigt, rund 16 Meter Stoff hat ein unbekannter Schneider dafür kunstvoll verarbeitet. „Wenn man sie damals gewaschen und gestärkt hatte, mussten die vielen Fältchen mit einem heißen Rundeisen wieder in Form gebracht werden“, sagt Maya Brockhaus und deutet auf den mäandernden Verlauf der Leinenstreifen.

Kunstvoll gefertigt: Maya Brockhaus mit der gut 400 Jahre alten Halskrause von Herzog Moritz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Kostümforscherin ist Expertin für historische Textilien – und im Historischen Museum nimmt sie derzeit einen einzigartigen Schatz unter die Lupe. In einem groß angelegten Projekt erforscht das Museum jetzt die Kleidungsstücke aus dem Nachlass von Herzog Moritz von Sachsen-Lauenburg (1551–1612).

Solche Stücke sind selten so gut erhalten: Herzog Moritz’ Halskrause. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein skandalöses Leben

Der skandalumwitterte Herzog war eine illustre Figur. Ein Enfant terrible der Adelsszene. Dabei war er vorm Angesicht der Geschichte eigentlich eine unbedeutende Gestalt: Nachdem sein Bruder die Herrschaft über das Herzogtum im heutigen Schleswig-Holstein übernommen hatte, zog Moritz 1585 nach Buxtehude. Mit seiner Familie war er heillos zerstritten. Er logierte in Buxtehude bei seiner Geliebten, die pikanterweise verheiratet war. Moritz heiratete zwar auch, eine Bedienstete, doch nach einem Jahr verstieß er sie und bezichtigte sie der Hexerei.

Einem Metallhelm nachempfunden: Jan Willem Huntebrinker mit einem sogenannten Morion-Hut aus Samt aus dem Jahr 1599. Quelle: Tim Schaarschmidt

Als Söldnerführer kämpfte er für den spanischen König in den Niederlanden, doch seinen kostspieligen Lebenswandel konnte er damit nicht finanzieren. Der Herzog, der gern in Samt und Seide durch Buxtehude spazierte, war chronisch klamm. Als er 1612 starb, hinterließ er fast 10.000 Reichstaler Schulden. Nicht weniger als 28 Gläubiger machten ihre Ansprüche geltend, vom Kutscher bis zum Grafen.

„Für uns ist das heute ein Glücksfall“, sagt Jan Willem Huntebrinker vom Historischen Museum. Denn der Buxtehuder Rat konfiszierte damals seinen kompletten Besitz und erstellte ein umfangreiches Inventar: Waffen, Teller, Bücher, Kleidung. „Allein in seiner Schlafkammer fanden sich mehr als 30 Musketen“, sagt Huntebrinker. Die Streitigkeiten unter den Gläubigern zogen sich über Jahre hin. Irgendwann verschwanden die Scharteken in einem Kirchenkeller – und fielen für Jahrhunderte in einen Dornröschenschlaf.

Herzog mit Schuhgröße 42

Erst in den 1860er-Jahren sicherte sich das damals entstehende Welfenmuseum Hannover diverse Stücke. Heute verwahren Historisches Museum und Museum August Kestner 25 Objekte aus Moritz’ Nachlass. „Textilien aus der Zeit um 1600 sind selten erhalten“, sagt Huntebrinker. Insbesondere Alltagskleidung wie Hemden oder Taschentücher wurden selten für die Nachwelt konserviert. Moritz’ Kleiderschatz jedoch bietet umfassende Einblicke in die Garderobe eines adeligen Herren jener Zeit – vom herzoglichen Strumpf bis zum Wams „mitt verguldeten silbern knopen“.

Farbenprächtig: eine grüne Hausjacke von Herzog Moritz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kostümexpertin Maya Brockhaus deutet auf ein prächtiges Wams mit ungewöhnlich weiten Ärmeln. „So trug man sie auch am Dresdener Hof, womöglich gab es eine Verbindung dorthin“, sagt sie. Die Seide für eine herzogliche Pluderhose stammte aus dem Orient, gefertigt wurde das Stück in Italien. „Solche Hosen waren damals ein internationaler Exportschlager“, sagt Brockhaus. So lassen sich an einzelnen Stücken ganze Handelsbeziehungen rekonstruieren.

Ein Paar Schuhe aus dem Besitz des Herzogs. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Hochschule Hannover digitalisiert die historischen Textilien parallel dazu detailgetreu. Fachleute konstruieren dafür eigens einen besonderen 360-Grad-Scanner, um ein genaues Abbild der Artefakte zu erstellen. Das Projekt, unterstützt von der VGH-Stiftung sowie der Heinz-&-Nanny-Geyer-Stiftung, will so eine digitale Arche schaffen, um das textile Kulturgut dauerhaft zu dokumentieren. Der Verlauf der Forschungen wird kontinuierlich auf der Website www.moritzausbuxtehude.de präsentiert.

Historisches Museum öffnet wieder Mehr als ein Jahr lang war es fürs Publikum nicht zugänglich: Unabhängig von Corona-Maßnahmen schloss das Historische Museum im Frühjahr 2020 seine Pforten. Die geplante Großsanierung hat jedoch bis heute nicht begonnen – und darum ist das Haus jetzt wieder geöffnet, allerdings nur eingeschränkt: Für maximal 45 Personen ist das Museum vorerst dienstags, mittwochs und donnerstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Derzeit ist dort die Ausstellung „Ausblicke – Einblicke“ zu sehen, die Pläne für die Umgestaltung des Museums präsentiert. Besucherinnen und Besucher können einen Eintrittspreis nach Belieben entrichten. Voranmeldung oder Corona-Test sind nicht mehr nötig, allerdings gilt Maskenpflicht.

In einem Karton im Museum liegt ein schwarzes Paar Schuhe. In eine der Sohlen ist ein Stern eingeritzt, um sie auseinander halten zu können. „Damals gab es noch keine rechten und linken Schuhe“, sagt Maya Brockhaus. Erst allmählich passten sich die baugleichen Exemplare dem Fuß an. Das Forschungsprojekt wird Moritz, der gern auf großem Fuß lebte, wohl noch so manches Geheimnis entreißen. Eins aber hat Maya Brockhaus bereits herausgefunden: „Der Herzog hatte etwa Schuhgröße 42.“

