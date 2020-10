Hannover

Er ist ein echtes Museumsstück – in doppelter Hinsicht: Der schmucke VW Bulli, Jahrgang 1956, gehört dem Historischen Museum, und als Exponat auf vier Reifen wird er in den kommenden Monaten Schulhöfe, Horte und Freizeitheime ansteuern. „Wir bringen Objekte zum Anfassen mit, etwa alte Kaffeemühlen und Waschbretter“, sagt Museumsmitarbeiter Jan Willem Huntebrinker.

Obwohl die Bauarbeiten am sanierungsbedürftigen Museum voraussichtlich erst im kommenden Jahr beginnen, ist das Haus am Hohen Ufer seit vergangenem April geschlossen. Jetzt hat das Museumsteam vorgestellt, wie es Hannovers Stadthistorie in den kommenden Jahren unters Volk bringen will. „Wir werden unter dem Motto ,Geschichte unterwegs‘ in der Stadt präsent sein“, sagt Direktor Thomas Schwark.

„Wir bringen Objekte zum Anfassen mit“: Museumsmitarbeiter Jan Willem Huntebrinker. Quelle: Tim Schaarschmidt

Als rollender Außenposten soll der Bulli dabei auch auf öffentlichen Plätzen und bei Veranstaltungen zu Gast sein. Unter anderem können Anwohner dort dann in der riesigen Bilddatenbank des Museums, die 2,3 Millionen historische Aufnahmen umfasst, nach alten Fotos aus ihrer Umgebung stöbern.

Ausstellung in der Leibniz-Uni

Trotz Schließung soll das Museum in der Altstadt verstärkt zum Ausgangspunkt für Stadtführungen durch die Museumsmitarbeiter werden. „Auch den Beginenturm werden wir weiterhin nutzen, beispielsweise für Kindergeburtstage“, sagt Huntebrinker.

Eine Nana-Figur von Jürgen Trittin: Museumsdirektor Thomas Schwark bereitet sich auf eine Ausstellung zum 75-jährigen Bestehen Niedersachsens vor. Quelle: Schaarschmidt

Daneben wird das Museum bei anderen Einrichtungen wie Freizeitheimen und der Volkshochschule zu Gast sein. Wenn das Land Niedersachsen beispielsweise 2021 sein 75-jähriges Bestehen feiert, soll es dazu eine eigene Ausstellung geben: „Diese wird Ende Mai im Bürgersaal des Neuen Rathauses eröffnen und später im Lichthof der Leibniz-Uni zu sehen sein“, sagt Schwark. Unter anderem wurden dafür Prominente wie Niedersachsens früherer Europaminister Jürgen Trittin interviewt. Als Leihgabe hat dieser eine kleine Nana-Figur beigesteuert – schließlich geht es in der Schau um die kulturelle Identität der Landeshauptstadt.

Altstadt-Talk im GOP

Auch für Veranstaltungen wird das Museumsteam auf andere Orte ausweichen: Zum Auftakt steht im GOP am 20. Oktober um 18 Uhr eine Talkrunde über die aktuelle städtebauliche Entwicklung der Altstadt auf dem Programm, deren Gesicht sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert hat. Dazu ist eine verbindliche Anmeldung unter geschichte-unterwegs@hannover-stadt.de oder unter (0511) 16843945 erforderlich.

Eine rollende Geschichtswerkstatt: Axel von der Ohe im VW Bulli des Historischen Museums. Quelle: Schaarschmidt

Bereits jetzt ist ein Teil der beliebten Fotoausstellung „Hannoverwandelt“, die 2019 ein Publikumsmagnet im Historischen Museum war, im GDA-Wohnstift Kleefeld zu sehen, weitere Senioreneinrichtungen sollen folgen. „Dort gibt es viele Menschen, die das Museum gar nicht besuchen könnten – unter ihnen viele interessante Zeitzeugen“, sagt Huntebrinker.

Geschichte im Reiseladen

Kleine, dezentrale Ausstellungen soll es auch in einem Reiseladen in der Bödekerstraße geben. Dabei stehen die Geschichte und die Namen einzelner Straßen im Mittelpunkt, beispielsweise der Bödekerstraße, die 1873 nach dem legendären Marktkirchenpastor Hermann Wilhelm Bödeker benannt wurde.

Zudem präsentiert das Museum seine Schätze verstärkt digital: So ist die Ausstellung „Trecker nach Hannover“ über die Geschichte der Gorleben-Proteste jetzt unter www.gorleben.hm-hannover.de in einer Onlineversion zu sehen. Auch so soll historisches Wissen vermittelt werden. „Wenn die Menschen nicht ins Museum gehen können“, sagt der stellvertretende Kulturdezernent Axel von der Ohe, „geht das Museum zu den Menschen.“

17 Millionen für Teilsanierung des Museums Erst im kommenden Jahr soll die Sanierung des Historischen Museums beginnen. „Wir werden erhebliche Mittel in das Haus investieren“, sagt der stellvertretende Kulturdezernent Axel von der Ohe. Derzeit seien 17 Millionen Euro für die Teilsanierung des Historischen Museums eingeplant. Spätestens im Jahr 2025, wenn Hannover möglicherweise Kulturhauptstadt Europas ist, soll das Haus am Hohen Ufer wieder geöffnet sein, sagt von der Ohe. Für das ebenfalls sanierungsbedürftige Museum August Kestner gibt es derzeit noch keine Perspektive.

Von Simon Benne