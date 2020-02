Hannover

Wenn Hanne Maue aus ihrem Fenster schaut, blickt sie genau auf das Kesselhaus und den Gewerbehof des Faust-Geländes. „Die frühere Bettfedernfabrik steht einerseits für das alte Linden“, sagt die 69-Jährige, „und andererseits gibt es dort auch neues Leben.“ Eben dieses hat die frühere Berufsschullehrerin jetzt mit der Kamera eingefangen. Ihre Fotos zeigen das Café, den Biergarten, die Buchbinderei. Und den Hausmeister, der dort morgens mit Wollmütze und Harke für Ordnung sorgt. Momentaufnahmen eines alternativen Idylls.

Häufig sieht man Dinge des Alltags so oft, bis man sie irgendwann nicht mehr sieht. Hanne Maue ist einen anderen Weg gegangen und hat ihre eigene Umgebung noch einmal bewusst neu erkundet.

Partyszene und Industriekulisse

Im Historischen Museum sind ihre Fotos jetzt in der Ausstellung „Was ist Linden?“ zu sehen. Vom 24. April an wird sie dann im Lindener Rathaus gezeigt. Das Museum schließt vier Tage zuvor wegen Baumaßnahmen für unbestimmte Zeit; das Museumsteam muss dann häufiger dezentrale Ausstellungsprojekte in wechselnden Stadtteilen initiieren.

„In unserer Linden-Ausstellung nähern wir uns den Besonderheiten dieses Stadtteils an“, sagt Museumsdirektor Thomas Schwark. Genau 100 Jahre nach der Eingemeindung Lindens ist die Fotoausstellung aus einer Art Mitmachprojekt hervorgegangen: Ein halbes Jahr lang haben 16 Teilnehmer Linden mit Kameras durchstreift und in Workshops mit Experten ihre Ideen ausgetauscht. Darunter waren Alteingesessene und Neubürger, Schüler ebenso wie Senioren.

„Ich war überrascht, wie viele Menschen mitgemacht haben“, Silke van Laak, Leiterin des Freizeitheims Linden und eine der Initiatorinnen. „Ich lebe und arbeite schon lange in Linden, aber viele Dinge hatte ich bislang noch gar nicht wahrgenommen.“ Naturgemäß hat jeder Lindener seinen eigenen Blick auf Linden. Herausgekommen ist eine Ausstellung mit 16 Kuratoren. Ein Mosaik aus Arbeiterromantik und Partyleben, Alternativkultur und Industriekulisse. Gemein ist fast allen Fotos nur, dass sie einen sehr liebevollen Blick auf Linden werfen.

Bilder voller Poesie

Marlies vom Hof hat Lindener Straßenszenen eingefangen, Marie Tenge hat junge Leute in der Bahn porträtiert. Sabrina Kreter hat Lindener Kiosk-Atmosphäre festgehalten, und Kathrin Sbrzesny hat in ihrer Serie „Leben am Wasser“ Stand-up-Paddler auf der Ihme und das Lichtspiel unter der Flussbrücke festgehalten. Ein Bild von düsterer Poesie.

Mit dem Handy ist Dirk Markus losgezogen, um eine Filmdokumentation über das Ihme-Zentrum zu drehen. „Das Hochhaus am Ihmeplatz 1 hat einen eher schlechten Ruf, ich wollte das etwas gerade rücken“, sagt der 52-Jährige. Er hat dort Maler, Musiker und DJs besucht – und in seiner fast Zehn Minuten langen Doku eine kreative Szene porträtiert.

Für Thomas Rose war das Fotoprojekt auch eine Gelegenheit, seine neue Heimat zu erkunden. Der Maschinenbau-Ingenieur hat 20 Jahre in Finnland gelebt, ehe er 2018 mit seiner Frau nach Hannover zog. „In Linden sind wir eher zufällig gelandet“, sagt er. Für die Ausstellung hat er ein Spiel von Linden 07 besucht, seine Fotos zeigen Fans mit Fahnen und Spieler auf dem Platz. „Sie alle waren mit Herzblut dabei“, sagt er. Von der Atmosphäre seines Stadtteils schwärmt der 48-Jährige bereits wie ein Ur-Lindener.

„Was ist Linden?“ ist bis zum 19. April im Historischen Museum und danach vom 24. April bis zum 12. Juni im Lindener Rathaus zu sehen.

