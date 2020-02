Hannover

Nach einer tödlichen Messerattacke vor der Staatsoper Hannover sind zwei 18 und 21 Jahre alte Brüder zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Der jüngere Angeklagte erhielt acht Jahre Haft wegen Totschlags und versuchten Totschlags, der ältere sieben Jahre und neun Monate, wie ein Sprecher des Landgerichts Hannover am Donnerstag mitteilte. Einen kulturellen Hintergrund habe die Kammer nicht feststellen können. Vermutlich sei der Auseinandersetzung am 22. Februar 2019 eine verbale Streiterei vorausgegangen, sagte der Sprecher. Der Prozess war bereits im August gestartet, die Angeklagten hatten in der Verhandlung erklärt, sie hätten in Notwehr gehandelt.

Die beiden Verurteilten sind in Teheran geboren, der eine hat die afghanische und der andere die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Getötete war ein 18-jähriger Afghane, darüber hinaus verletzten die Angreifer einen weiteren 18-Jährigen lebensgefährlich und zwei andere junge Menschen leicht. Die Opfer hatten sich in einer Gruppe vor der Staatsoper aufgehalten als die Täter kamen und plötzlich zustachen. Nach Überzeugung der Richter der Jugendstrafkammer handelten beide gemeinschaftlich und in Tötungsabsicht. Das Urteil wurde bereits am Mittwoch gesprochen.

Von RND/lni