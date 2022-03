Hannover

Jan Holzendorf, Deutsch- und Religionslehrer an der St.-Ursula-Schule, wird neuer dritter Pastor der fusionierten Titus- und Epiphaniaskirchengemeinde. Am Sonntag, 6. März, ernennt ihn Regionalbischöfin Petra Bahr zum Pastor. Der feierliche Gottesdienst in der Epiphaniaskirche, Hägewiesen 117, im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp beginnt um 14 Uhr. Mit dem Antritt seiner ersten Pfarrstelle ist Holzendorf zusammen mit den Pastoren Tesso Benti und Jens Petersen für die rund 5000 Mitglieder zuständig.

Kollegin wechselte in die Diakonie Himmelsthür

Der promovierte Theologe folgt auf Pastorin Hanna Jacobs, die kürzlich zum Kirchlichen Dienst der Diakonie Himmelsthür wechselte. Neben seiner halben Stelle in der Kirchengemeinde arbeitet Holzendorf als Deutsch- und Religionslehrer an der St.-Ursula-Schule. Der 33-Jährige stammt ursprünglich aus Rössing bei Nordstemmen und studierte Evangelische Theologie in Göttingen. An der dortigen Universität gab er nach seinem Examen Seminare zum Verhältnis von Theologie und Literatur.

„Ich beginne eigentlich gleich zweimal neu: Als Pastor in der Gemeinde und als Lehrer am Gymnasium. Beides liegt nicht weit auseinander. Hier wie dort möchte ich Menschen zeigen, dass Theologie nicht langweilig oder abstrakt ist“, sagt Holzendorf. Theologische Themen kämen schließlich auch in Netflix-Serien, in Pop-Songs und in der Literatur vor.

Von Laura Ebeling