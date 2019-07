Hannover

Bei Schweißarbeiten auf dem Dach eines Hotels am Weidendamm ( Nordstadt) ist am Donnerstagabend ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr Hannover wurde gegen 19.45 Uhr alarmiert und rückte mit insgesamt zehn Fahrzeugen an. Nach Angaben der Polizei war der Brand ausgebrochen, als der 62-jährige Hotelbesitzer Schäden am Dach mit Teerpappe abdichten wollte. Beim Einsatz des Schweißgeräts fing ein Holzbalken Feuer.

„Vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte versuchten Mitarbeiter bereits mit Feuerlöschern, den Brand zu löschen“, sagt Feuerwehrsprecher Jörg Rühle. Durch das schnelle Eintreffen der Retter – die Feuerwache 1 ist nur wenige Hundert Meter entfernt – konnten die Flammen und Glutnester rasch erstickt werden. Der gesamte Einsatz dauerte rund eine Stunde, der entstandene Schaden durch das Feuer wird von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt.

Von pah