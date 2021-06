Hannover

Noch vor anderthalb Jahren galten Seuchen als Ding von gestern. Jetzt aber ist die Ausstellung über Polio-Infektionen, die das Historische Museum in seinen Schaufenstern zeigt, hoch aktuell: „Bei der ersten Polio-Welle in Deutschland erkrankten 1952 Tausende an Kinderlähmung“, sagt Ausstellungsmacher Marcus Peter. „Wie heute gab es schon damals Debatten um Impfstoffmangel und Impfskeptiker.“

Museumsmitarbeiter Jan Willem Huntebrinker lädt vor dem Historischen Museum zum Hannover-Quiz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Dutzend Menschen hört ihm zu, als er an diesem lauen Juni-Abend auf der Straße die Funktionsweise der Eisernen Lunge aus den Fünfzigerjahren erklärt, die im Museumsfenster zu sehen ist. Hunderte von Besucherinnen und Besuchern haben sich am Sonnabend aufgemacht, um bei der Nacht der Museen dabei zu sein.

Vorsichtiger Neustart der Museen

Nach teils monatelangen Corona-Schließungen ist es ein eher vorsichtiger Neustart mit angezogener Handbremse: Aktionen wie nächtliche Taschenlampenführungen fallen meist aus, es gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. Bei der Museumsnacht vor zwei Jahren hatten die Organisatoren rund 5700 Gäste in den 21 beteiligten Häusern gezählt. Diesmal sind bei der 22. Auflage des Spektakels nur 13 Museen dabei. Sie präsentieren dem Publikum teils Livemusik, Quiz-Spiele oder Kinderaktionen.

Schlangen vor dem Eingang: Am Museum August Kestner müssen Gäste Wartezeiten in Kauf nehmen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Museum August Kestner gibt Kuratorin Anne Viola Siebert eine Kurzeinführung in die aktuelle Ausstellung „Das Tier und wir“: „Der Umgang von Menschen mit Tieren war in der Geschichte oft widersprüchlich“, sagt sie. Einerseits wurden Tiere als Opfergabe für die Götter getötet, andererseits wegen ihrer Stärke oder Schnelligkeit bewundert.

Ein Publikumsmagnet: Die Ausstellung „Das Tier und wir“ im Kestner-Museum. Quelle: Tim Schaarschmidt

Vor dem Haus am Trammplatz bilden sich derweil teils lange Schlagen; es dürfen maximal 50 Gäste auf einmal in das Museum, in dem die Wege mit einem Einbahnstraßensystem vorgegeben sind. Die meisten nehmen die Wartezeit gelassen auf sich: „Solange das Wetter gut ist, ist das doch akzeptabel“, sagt Katrin Linnenkohl aus Hemmingen. „Vielleicht hätte man die Tickets aber vorher limitieren sollen.“

Wäscheklammern am Einlass

Auch im Historischen Museum ist die Besucherzahl begrenzt; Gäste bekommen beim Einlass farbige Wäscheklammern, die sie am Ende wieder abgeben. Im Sprengel-Museum ist die Zahl der Gäste nicht limitiert; in den weitläufigen Räumen verteilen sich Hunderte von Menschen.

Großes Interesse an großen Formaten: Die Ausstellung „Big!“ im Sprengel-Museum. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dass sie sich die Hände desinfizieren und beim Bummeln auf Abstand achten müssen, nehmen die meisten hier gern in Kauf. „Nach den Corona-Schließungen genießen wir es, mal wieder rauszukommen“, sagt die 22-jährige Malin Barthold. Die Studentin flaniert mit einigen Freunden durch die großformatigen Werke der Ausstellung „Big!“.

Keine Angst vor großen Tieren: Der fünfjährige Louis geht am Landesmuseum auf Tuchfühlung mit einem T-Rex-Modell. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das erste Kulturevent seit Monaten

„Anders als in früheren Jahren gibt es kein Gedränge, doch wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagt Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums. Dort erweist sich die die multimedial aufgebrezelte Sonderschau „Kinosaurier“ ein Publikumsmagnet. Und als es dunkel wird, lassen zahlreiche Gäste den Abend im Café im Innenhof ausklingen. Für viele war diese Museumsnacht das erste Kulturevent seit Monaten.

