In roten Abendkleidern treten sie auf den sonnenüberfluteten Marktplatz hinaus – und nach wenigen Tönen haben die drei Sängerinnen ihr Publikum kraft ihres Klangvolumens in den Bann geschlagen. Ula Drescher, Weronika Rabek und Agata Debska-Komaga intonieren Opernmelodien von Lehar und Mozart auf den Stufen des Alten Rathauses, und etliche Passanten bleiben stehen. Es hat eben einen eigenen Zauber, wenn unverhofft ein Stück Hochkultur in den Alltag fällt.

Zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr sind junge Musiker am Sonnabend beim Festival Klassik in der Altstadt aufgetreten. Für die Akteure sind die Kurzkonzerte etwas Besonderes: „Die Atmosphäre ist sehr locker – und wann hat man schon einmal die Gelegenheit, draußen zu spielen, wo Menschen sich spontan zum Zuhören entschließen?“, sagt Pianistin Vasilena Atanasova, die schon zum vierten Mal bei dem Festival dabei ist.

Etliche Besucher haben sich Klapphocker mitgebracht, viele zählen seit Jahren zu den Stammgästen. „Ich bin regelmäßig hier, die jungen Künstler sind mit viel Enthusiasmus dabei“, sagt Mareile Jankowski aus der List. Als am Historischen Museum die schwedische Sopranistin Josefine Mindus Sommerlieder anstimmt, applaudieren Hunderte Besucher. Und ihr Pianist Emanuel Ratiu hat für sie alle noch einen guten Rat in petto: „Vergessen Sie kurz, dass Sie noch die Steuererklärung machen müssen.“

Von Simon Benne