Sie war vier Jahre alt, als sie den Spruch das erste Mal hörte: „Dieses Kind müsste man in der Leine versenken.“ Man spürt, wie wütend die dunkelhäutige Jasmin Agyemang ist, als sie sich auf dem Opernplatz daran erinnert. Und wie gut es der 32-jährigen Hannoveranerin tut, dass viele ihre Empörung teilen.

Hunderte haben sich hier schon vor dem offiziellen Beginn der ersten Black-Lives-Matter-Kundgebung in Hannover versammelt, um gemeinsam Flagge zu zeigen gegen Rassismus. Aktivisten der Bewegung wie der 23-jährige Leon Enrique haben zu der Kundgebung eingeladen. Viele haben Transparente dabei wie „Black skin is not a crime“ (Schwarze Haut ist kein Verbrechen) oder „Zusammen gegen Rassismus“.

Die Demonstration ist eine emotionale Veranstaltung

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis erschüttert die USA – und hat weltweit Debatten um Polizeigewalt und Diskriminierung ausgelöst. Auch in Hannover berichten Schwarze von Alltagsrassismus. „ Rassismus in Deutschland wird gern in Verbindung mit Springerstiefeln gesehen“, sagt Angelina Delgado auf dem Opernplatz, „tatsächlich aber ist er ein tief in unserer Gesellschaft verankertes System.“

Auf dem Opernplatz berichten Redner, wie sehr ihnen von Kindheit an eingebläut wurde, dass sie besser sein müssten als die Hellhäutigen, um den gleichen Erfolg zu haben. Sie wehren sich gegen stereotype Klischees wie das vom „fröhlichen Schwarzen“ und prangern willkürliche Polizeigewalt an. Gemeinsam stimmen sie Gospelstücke an, zum Black-Lives-Matter-Ruf recken sie immer wieder die Fäuste zum Himmel. Es ist eine emotionale Veranstaltung, manche haben Tränen in den Augen. Die Mehrheit der Demonstranten ist weiß.

Demonstranten ziehen weiter zum Steintorplatz

Die Mehrheitsgesellschaft müsse sensibler für Rassismus werden – das ist eine der wichtigsten Forderungen: „Wir müssen anfangen hinzuhören, wenn wir auf unser Fehlverhalten als Weiße hingewiesen werden“, sagt eine 27-jährige Frau.

Nach weiteren Reden und einer Schweigeminute im Gedenken an George Floyd ziehen die Demonstranten weiter zum Steintorplatz. Dort stehen neben Redebeiträgen auch Musik und Tanzvorführungen auf dem Programm. „Der Kampf geht weiter“, sagt Jasmin Agyemang, „er hört nicht auf.“

Von Simon Benne