Hannover

In der Südstadt hatte man große Pläne für die alte Feuerwache in der Jordanstraße. Dort sollten Räume für Künstler und Kultur entstehen, aber auch Wohnungen, eine Art Künstlerquartier. Dazu noch eine Turnhalle und möglicherweise ein Jugendtreff für den Stadtbezirk.

Aber aus all den Plänen wird nichts werden. Denn wie die Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Stadtbezirksrat Südstadt/Bult mitgeteilt hat, benötigt die Stadt das Areal, um dort die IGS Südstadt zu erweitern. Zwar wird die Schule auf ihrem eigentlichen Gelände zwischen Heinrich-Heine-Straße, Wißmannstraße, Altenbekener Damm und Pfalzstraße derzeit erweitert und komplett saniert. Aber an der IGS gibt es seit dem Schuljahr 2019/2020 auch eine Sekundarstufe II. Das war beim Start der derzeit laufenden Schulerweiterung noch nicht eingeplant. Zu diesem Zeitpunkt hatte Landesschulbehörde noch nicht zugestimmt, dass die IGS Südstadt ihren Schülerinnen und Schülern auch das Abitur anbieten kann.

Pläne für den Erweiterungsbau an der Jordanstraße gibt es noch nicht. Offenbar soll aber der gesamte Bereich der alten Feuerwache und das derzeit unbebaute Grundstück, das im Norden an die Feuerwache grenzt, für den Oberstufenbereich zur Verfügung stehen. Lediglich der denkmalgeschützte Bau mit dem Turm, der an den Altenbekener Damm grenzt, wird laut Stadt nicht benötigt. Das Gebäude soll verkauft werden.

Stadt Hannover will Container für 2,6 Millionen Euro als Zwischenlösung

Die Oberstufenschüler der IGS sind bisher in Außenstellen in der Meterstraße und der Anna-Zammert-Straße untergebracht. Am Hauptstandort der IGS läuft die Sanierung des historischen Gebäudes. Die Stadtverwaltung will jetzt zunächst auf dem Grundstück nördlich der Feuerwache eine Containeranlage als Zwischenlösung bis zur Fertigstellung des Hauptstandorts aufstellen, die Kosten liegen bei rund 2,6 Millionen Euro.

Der Interimsbau soll ab dem Schuljahr 2022/2023 genutzt werden und während der Fertigstellung der Baumaßnahmen am Hauptstandort Pfalzstraße von der IGS Südstadt aber auch darüber hinaus genutzt werden. Um den Schulunterricht uneingeschränkt gewährleisten zu können, werden unter anderem acht Unterrichtsräume, ein Chemieraum und Toiletten gebraucht.

Südstädter Bürger wünschen sich Kulturzentrum

Das Kulturbüro Südstadt hatte bei den Bürgern ein großes Interesse festgestellt, in der Feuerwache ein Kulturzentrum aufzubauen. Bürger hatten sich bei einer Befragung unter anderem Angebote im Bereich der Literatur und der Kunst für unterschiedliche Altersgruppen gewünscht. Im Gegensatz zu vielen anderen Stadtteilen hat die Südstadt bisher kein zentrales Bürger- und Kulturzentrum.

Vor rund zwei Jahren war die Feuerwehr an der Jordanstraße ausgezogen. In der Land-Feld-Straße in Kirchrode hatte die Stadt für die Retter eine neue Wache gebaut.

Von Mathias Klein