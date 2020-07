Hannover

Der Staat legt in der Corona-Krise etliche finanzielle Hilfen für Unternehmen auf. Weinhändler Hilmar Zobel von der Lister Meile findet: Auch die Industrie- und Handelskammer könnte Unternehmer unterstützen, indem sie ihre Beiträge für dieses Jahr erlässt. Die Kammer bietet zwar eine Stundung an – ein Verzicht aber komme nicht infrage, heißt es am Schiffgraben.

In der Corona-Krise keine IHK-Beiträge?

Zobel, der auf der Lister Meile die Wein-Meile betreibt und nebenher eine kleine Agentur etwa für Weinseminare hat, leidet nach eigenen Angaben schwer unter den wirtschaftlichen Folgen der Krise. Während der zweimonatigen Geschäftsschließung hätten auch Außerhausverkäufe und Lieferangebote die Defizite nicht kompensieren können. Da sei es „höchst ärgerlich, dass die IHK Hannover unbeirrt auch in Corona-Zeiten auf dem Eintreiben der (Zwangs-)Beiträge beharrt“, schrieb er in einer E-Mail an die Kammer.

Auf seine E-Mail von Ende März hat er wochenlang keine Antwort bekommen. IHK-Sprecher Stefan Noort bedauert die Panne ausdrücklich: Seit März habe die Kammer ihre Arbeit auf Betriebsberatungen etwa zu Kurzarbeit, Hygieneplänen und Fördermöglichkeiten fokussiert, da müsse „die E-Mail in dem Trubel eventuell durchgerutscht“ sein. Die Krise habe aber auch gezeigt, wie wichtig die Arbeit der IHK für die Unternehmen sei. Um diese Arbeit zu finanzieren, seien Beiträge nötig. Möglich sei eine Stundung, nicht aber ein Erlass.

„Ausgedrückte Zitrone“

Zobel allerdings sieht angesichts seiner Bemühungen, Erträge für seine Mitarbeiter und sich selbst zu erwirtschaften, den Jahresbeitrag der Kammer „als geradezu anachronistisch anmutende Forderung“ an wie auch als „Versuch, aus der sowieso schon ausgedrückten Zitrone noch einen Tropfen rauszupressen“. Die Finanzlage der IHK hingegen sei nicht angespannt, argumentiert Zobel.

Die strittigen Summen sind nicht hoch. Für die Agentur zahlt der Betrieb 115 Euro im Jahr an die IHK. Er findet jedoch, dass das „System der Zwangsbeiträge“ (die IHK spricht von Pflichtbeiträgen) grundsätzlich auf den Prüfstand gehöre. Zwar gebe es Beratungsangebote. Bei denen aber müssten die Betriebe einen Eigenanteil zahlen. Angesichts der hohen Honorare der vermittelten externen Experten sei das Beratungsangebot „ein lächerlicher Vorgang“.

Kammerrebellen wollen Pflichtmitgliedschaften abschaffen

An den Pflichtbeiträgen gibt es immer wieder Kritik. In anderen Bundesländern machen sogenannte Kammerrebellen Furore, die die Pflichtmitgliedschaften abschaffen wollen und am System der Kammern rütteln. In Niedersachsen, wo die Beiträge relativ gering sind, hatte es zuletzt vereinzelt Kritik an den Höhen der Kammermanager gegeben sowie Diskussionen über die Neubaupläne der Kammer: Sie zieht an einen neuen Standort am Bischofsholer Damm um.

Immerhin ist jetzt vereinbart, dass der Beitrag für die Agentur bis September gestundet ist. Für Zobels Weinhandel selbst sei der Beitragserlass nur in Sonderfällen möglich, sei ihm jetzt von einem Berater mitgeteilt worden. Doch dafür müsse zunächst der Einkommenssteuerbescheid für 2020 vorliegen. Das dürfte kaum vor Ende 2021 der Fall sein.

Von Conrad von Meding