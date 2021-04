Hannover

Zivile Einsatzkräfte der Polizei haben am Freitagabend am Maschsee in Hannover bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle zufällig ein illegales Autorennen beobachtet und sind eingeschritten: Als drei Fahrzeuge auf dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer mit hohem Tempo an den Beamten in Richtung Innenstadt vorbeirasten, riefen sie Verstärkung. Laut Polizei gelang den insgesamt drei Temposündern zunächst eine spektakuläre Flucht. Zwei Fahrer konnten jedoch später ergriffen werden. Ein dritter Raser wird noch gesucht.

Ziviles Einsatzfahrzeug stellt sich quer zur Fahrbahn

Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Bertram war es weiteren zivilen Polizisten am Abend gegen 23 Uhr gelungen, das illegale Rennen zunächst mit einer Straßensperre zu beenden. Die Beamten hatten demnach unmittelbar auf der Kreuzung des Kurt-Schwitters-Platzes einen weiteren zivilen Einsatzwagen vor einer roten Ampel quer zur Fahrbahn abgestellt. Dort seien die Fahrer dann mit ihren leistungsstarken Autos, lauten Motorengeräuschen, sehr hohem Tempo und nur wenigen Metern Abstand zueinander angekommen. Wegen des abgestellten Einsatzwagens konnten sie ihre Fahrt zwar zunächst nicht fortzusetzen. „Die Fahrer wendeten aber und fuhren in die andere Richtung davon“, berichtet Polizeisprecher Bertram.

Die Raser kamen allerdings nicht weit: Zwei der drei Fahrzeuge konnte die Polizei schon wenig später in der näheren Umgebung stoppen. Als Fahrer eines 530 PS starken BMW 850i steht demnach nun ein 23-Jähriger unter Verdacht. Zudem sei ein 22-Jähriger am Steuer eines 286 PS starken Mercedes-Benz 350D angehalten worden, sagt Bertram.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei die Führerscheine beider Männer sowie die Fahrzeuge. Sowohl der Mercedes als auch der BMW waren laut Polizei nicht auf die Verdächtigen zugelassen, sondern gehören einem Mietwagenanbieter. Die leistungsstarken Fahrzeuge sind möglicherweise bei den weiteren Ermittlungen eine große Hilfe: „Weil es sich um neue Fahrzeuge handelt, könnte möglicherweise eingebaute Fahrzeugelektronik Rückschlüsse auf die gefahrenen Geschwindigkeiten zulassen“, berichtet der Polizeisprecher. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet – ebenso wie gegen den bislang noch unbekannten Fahrer des dritten beteiligten Autos.

Strecke am Maschsee ist offenbar Szenetreffpunkt

Offenbar ist die Strecke am Maschsee für Raser aus der Szene illegaler Rennen eine beliebte Route: Am Freitagabend kontrollierte die Polizei am Rudolf-Bennigsen-Ufer noch weitere Fahrer von Autos mit sehr leistungsstarken Motoren. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie sich laut Polizeisprecher offensichtlich zu einem Treffen verabredet. Die Einsatzkräfte erteilten ihnen deshalb Platzverweise.

Von Ingo Rodriguez