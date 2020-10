Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag in Hannover zwei junge Männer gestoppt, die ein illegales Autorennen veranstaltet hatten. Vor den Augen einer Zivilstreife rasten der 18- und der 22-Jährige teils mit Tempo 120 durch Linden und Ricklingen. Es ist bereits das vierte verbotene Wettrennen in diesem Jahr.