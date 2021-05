Hannover

Bereits 1995 wurde Ilse Schulz vom Hannoverschen Sportclub (HSC) für ihre Pionierarbeit im Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Nun überreichte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) der 92-jährigen Hannoveranerin das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Seit gut 40 Jahren engagiere sie sich im sozialen Bereich und im Sport.

Leiterin des Mittwochklubs

Beim HSC in Hannover ist die Seniorin seit 1968 Mitglied und leistete dort Pionierarbeit. Sie arbeite nicht nur als Frauenwartin und Berichterstatterin, sondern etablierte auch Sportangebote für infarktgeschädigte Menschen. Darüber hinaus leitete Ilse Schulz den Mittwochklub in Vahrenheide, an dem durchschnittlich 100 Senioren teilnahmen. An diesen Nachmittagen sprachen die Teilnehmer bei Kaffee miteinander, hörten abwechslungsreichen Vorträgen zu und machten gemeinsame Gymnastikübungen. Insgesamt war sie von 1982 bis 2019 beim Kommunalen Senioren-Service der Landeshauptstadt Hannover (KSH) ehrenamtlich tätig.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorreitern des Ganzheitlichen Gedächtnistrainings

1991 hat die Hannoveranerin in Österreich ihre Ausbildung zur Gedächtnistrainerin absolviert, noch im gleichen Jahr zwei Gedächtnistrainingsgruppen in Vahrenheide gegründet und diese bis 2019 geleitet. Schulz war eine Vorreiterin des Ganzheitlichen Gedächtnistrainings in Deutschland: Sie war Mentorin für junge Kollegen, sie war eine der Gründerinnen des Bundesverbandes Gedächtnistraining und wirkte dort mehrere Jahre als Vorstandsmitglied mit.

Ihre Ehrung fand im kleinsten Kreise in ihrem jetzigen Wohnsitz statt: im Lister Senioren-Wohnstift Albertinum.

Von Laura Ebeling