Hannover

Wenn Anke Klan an ihre ersten Tage in Hannover denkt, muss sie schmunzeln. „Das war eine echte Reizüberflutung“, sagt die 58-Jährige. Die Farben seien anders gewesen als daheim, und verfallene Häuser gab es auch nicht. „In den ersten Wochen konnte ich gar nicht ins Kaufhaus gehen – ich war völlig überfordert mit dem großen Angebot“, sagt sie.

Zur Galerie DDR-Bürger 1989 in Hannover

Mit ihrem Mann Gerd und ihrer gerade zweijährigen Tochter zählte Anke Klan zu den Hunderten DDR-Flüchtlingen, die im Herbst 1989 – schon vor dem Mauerfall – nach Hannover kamen. „Unser Kind sollte nicht systemtreu aufwachsen“, sagt das Ehepaar heute. Und so zogen sie am 17. Oktober 1989 die Tür ihrer Plattenbauwohnung in Leipzig zum letzten Mal hinter sich zu. Die Mauer stand noch, doch die Nachbarländer hatten die Grenzen bereits geöffnet. Mit dem Wohnwagen fuhren sie über Ungarn und Österreich in den Westen. „Papiere und Zeugnisse trauten wir uns nicht mitzunehmen, wir wurden ja stundenlang gefilzt“, sagt Anke Klan.

Hunderte in Notunterkünften

Hunderte Ostdeutsche wurden damals in Hannover in Notunterkünften einquartiert. „Fast 500 DDR-Übersiedler warten in der früheren Kaserne auf das neue Leben“ schrieb die HAZ Anfang Oktober 1989. Kurzfristig waren elf Busse mit Flüchtlingen an der ehemaligen Kaserne des Bundesgrenzschutzes am Nordring angekommen – mehr als erwartet. In aller Eile hatten Helfer des Roten Kreuzes Feldbetten und Schlafsäcke herangeschafft. Die Stimmung der meist jungen Übersiedler, die hier fürs Frühstück Schlange stehen mussten, schwankte zwischen Euphorie und Zukunftssorge.

Gerd und Anke Klan bei Ihrer Hochzeit 1982 in der DDR. Quelle: privat

Die Neuankömmlinge mussten hier Formulare ausfüllen, sie bekamen Kleidung und Spielsachen zugeteilt. Unter den Flüchtlingen, die die Strapazen der Flucht hinter sich hatten, herrschte eine Mischung aus Euphorie, Erschöpfung, Aufbauwillen und Zukunftsangst. Die Kinder bestaunten die Segnungen des vermeintlich absterbenden Kapitalismus – etwa den Cola-Automaten auf dem Flur des Heims oder die West-Comics: „Die sind viel toller und bunter als bei uns“, sagte der achtjährige Max.

"Wir haben es nie bereut": Gerd und Anke Klan heute. Quelle: Privat

Allein in der Nacht zum 5. November kamen dann noch einmal rund 1200 DDR-Übersiedler mit einem Zug am Laatzener Messebahnhof an. Viele waren über die Prager Botschaft ausgereist und wurden nun in Notunterkünften in Vahrenwald einquartiert, teils in der Kaserne des Bundesgrenzschutzes.

„Viele haben uns geholfen“

Auch Frank Rotteck war damals in einer hannoverschen Kaserne untergebracht. „Dort gab es riesige Schlafsäle, in denen wir mit Dutzenden anderen Menschen in Notbetten schliefen“, erinnert er sich heute. „Wir wuschen uns in Gemeinschaftswaschräumen.“ Der DDR-Bürger war Anfang Oktober mit dem Zug über Warschau in den Westen gekommen; seine damalige Frau war schwanger.

Relikte einer vergangenen Zeit: Die DDR-Pässe des Ehepaars Klan. Quelle: Benne

In der Notunterkunft blieben sie nur wenige Nächte. „Dann kam ein völlig fremder Mann dorthin und bot uns eine voll möblierte Wohnung an, in die wir einziehen konnten“, sagt er. So blieben sie in Hannover. Binnen weniger Wochen fand Frank Rotteck einen guten Job bei einer IT-Firma, bei der er noch heute arbeitet. „Die Euphorie war damals groß, viele Menschen haben uns geholfen“, erinnert sich der 60-Jährige.

So berichtete die HAZ am 3. Oktober 1989 über die DDR-Flüchtlinge in den Notquartieren. Quelle: Archiv

Passanten steckten DDR-Bürgern damals schon mal 50-Mark-Scheine auf der Straße zu. Privatleute boten ihnen Quartiere an. Und allein die Hanomag in Linden hatte Ende Oktober 1989 schon mehr als ein Dutzend Fachkräfte aus der DDR eingestellt.

Treffpunkt: Ikea-Parkplatz

„Es gab eine großartige Solidarität“, sagt auch Anke Klan. „Als wir mit unserem DDR-Wohnwagen auf der A7 Richtung Hannover unterwegs waren, hupten und winkten die anderen Autofahrer ständig.“ Ihre Mutter hatte im Oktober ’89 zu einem Familienbesuch nach Hannover reisen dürften. Die junge Familie hoffte darauf, in der Wohnung einer Westverwandten unterkommen zu können. „Am Telefon hatte meine Mutter das vereinbarte Code-Wort dafür durchgegeben, dass das klappen würde“, sagt Anke Klan.

„Wir treffen uns auf dem Ikea-Parkplatz“, hatte ihr westdeutscher Onkel gesagt – und vorausgesetzt, dass sie damit etwas anfangen konnten. „Ich konnte mir das Wort aber nicht merken – ich wusste ja gar nicht, was , Ikea’ ist“, sagt Anke Klan. Die DDR-Flüchtlinge fanden den Treffpunkt nicht; erst spät in der Nacht trafen sie ihre Verwandten.

Tränenreiches Wiedersehen

Anke Klan muss erst einmal durchatmen, wenn sie von der Begegnung erzählt. In der Wohnung in Letter, welche die jungen Übersiedler beziehen sollten, wartete auch ihre Mutter, die ja gerade auf Westbesuch war. „Am nächsten Tag musste sie wieder in der DDR – und wir gingen davon aus, dass wir uns jahrelang nicht sehen würden.“ Dass dem tränenreichen Abschied schon nach wenigen Wochen ein tränenreiches Wiedersehen folgen würde, ahnte damals niemand.

Zur Galerie So erlebte Hannover die DDR-Bürger

Anke Klan hat ihren alten DDR-Pass und die Autokarten von Ungarn und der Tschechoslowakei auf dem Küchentisch liegen, als sie von alledem erzählt. Dokumente aus einer vergangenen Welt. Das Ehepaar lebte sich 1989 schnell ein. „Nachbarn fragten uns, was wir brauchen, und ich wurde sofort zum Eltern-Kind-Treff der Kirchengemeinde eingeladen.“ Die Arzthelferin und der Barkeeper fanden rasch Arbeit. „Unseren Schritt haben wir nie bereut, wir haben hier unser Glück gefunden“, sagt Anke Klan.

Ihre noch in Leipzig geborene Tochter lebt heute bei Lüneburg. Ihre zweite, schon in Hannover geborene Tochter studiert in Magdeburg. Dass es dazwischen einmal eine unüberwindbare Grenze gab, ist für ihre Generation längst Geschichte.

Von Simon Benne