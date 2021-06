Die Hochhaussiedlung am Canarisweg in Hannover-Mühlenberg gilt als Brennpunkt. Die Stadt will dem sozialen Elend ein Ende setzen und hat alle Wohnungen gekauft. Vieles ist seitdem besser geworden, berichten Bewohner. Geblieben sind aber Nachbarn, die randalieren und Treppenhäuser und Fahrstühle als Toiletten missbrauchen.