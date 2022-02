Hannover

Sie sind die stärkste politische Kraft im Rathaus, auf Augenhöhe mit der SPD im Rat und dennoch läuft es nach Meinung vieler Beobachter nicht rund bei den Grünen. Die Fraktion ergehe sich in Grundsatzdebatten, tue sich schwer bei Entscheidungen, und manche Fraktionsmitglieder seien noch immer unvertraut mit den Gepflogenheiten der Kommunalpolitik. Das Murren in der SPD, Koalitionspartner der Grünen, ist kaum zu überhören. „Die Grünen sitzen in ihrer eigenen Blase“, meint ein Genosse. Die Grünen wiederum werfen dem Koalitionspartner vor, nach „Sollbruchstellen“ im Bündnis zu suchen, um sich selbst zu profilieren, aber die Kritik richtet sich auch nach innen. „Unsere Fraktionsspitze muss ihr Handwerk noch lernen“, meint ein Grüner.

Beispiel Luisenhof: „Eine Blamage für die Grünen“

Wie hart die Grünen mit sich ringen, zeigt das Beispiel Luisenhof. Bereits im vergangenen Jahr signalisierte der Eigentümer des Luxushotels, dass er ein Teil-Grundstück auf dem Hotelgelände erwerben wolle, das noch der Stadt Hannover gehörte. Die Stadt willigte ein, berechnete einen Verkaufspreis und legte die Pläne im Dezember der Ratspolitik vor. Immer wieder vertagten die Grünen eine Entscheidung, stellten sowohl die Berechnung des Verkaufspreises infrage, als auch den Verkauf an sich. Nach monatelanger Verzögerung stimmten die Grünen dem Geschäft zu – ohne jegliche Änderungswünsche.

„Das war eine Blamage für die Grünen“, meint ein SPD-Ratsmitglied. Und es zeige sehr deutlich, dass die Fraktion ein Führungsproblem habe. Offenbar gelinge es dem Spitzenduo Daniel Gardemin und Elisabeth Clausen-Muradian nicht, ihre Leute auf Linie zu bringen.

Die Grünen taten sich sehr schwer, einem Grundstücksverkauf an das Hotel Luisenhof zuzustimmen. Quelle: Michael Thomas

Grüne wollen Grundstückspolitik neu denken

Das sieht Fraktionschef Gardemin ganz anders. „Die Fraktion hat beim Thema Luisenhof gut diskutiert“, findet er. Dabei sei deutlich geworden, dass Grundstückspolitik neu gedacht werden müsse – und so habe man es ja auch mit der SPD vereinbart. Tatsächlich haben sich Grüne und SPD darauf geeinigt, dass die Stadt weniger Grundstücke verkaufen und mehr Flächen per Erbpacht vergeben solle. „Wir lehnen Veräußerungen von Grundstücken zur Haushaltskonsolidierung ab“, heißt es im Koalitionsvertrag. Gardemin sieht die Grundsatzdebatte um den Luisenhof daher als Erfolg. „Das war ein Wendepunkt“, sagt er. Klar sei jetzt allen, dass mit städtischen Grundstücken anders umgegangen werden müsse als bisher. Für Oppositionspolitiker klingt das wie eine Drohung. „Investoren sind verunsichert“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper.

Konflikte an jeder Stelle möglich

Aber auch der Grünen-Chef im Rat will nicht in Abrede stellen, dass es manchmal „holprig“ zugehe in seiner Fraktion. Von erbitterten Flügelkämpfen zwischen Realos und Fundis wie in alten Zeiten sei man jedoch weit entfernt. „Wir sind vielfältiger geworden, dadurch ist es nicht einfacher“, sagt Gardemin. Konflikte könnten jetzt an allen möglichen Stellen aufbrechen.

Die Bedingungen für die Grünen sind nicht einfach. Unter den 18 Fraktionsmitgliedern gibt es nur vier Altgediente aus der vergangenen Wahlperiode. Viele Neue haben ein bisschen Erfahrung mit Gremienarbeit in Bezirksräten gesammelt, manche kommen aus der politischen Aktivisten-Szene, andere sind noch nicht lange in der Partei. Die mangelnde Vertrautheit mit den Regeln und Gepflogenheiten in der Kommunalpolitik hat auch Vorteile. „Die Fraktion hat weniger Berührungsängste mit Anträgen aus der Opposition“, sagt ein Grüner. Bei der SPD sei es jahrzehntelang eingeübter Stil, im Grunde alles, was aus der Opposition kommt, abzulehnen. „Wir greifen Ideen auf. Das führt bei den Genossen zu Stirnrunzeln“, sagt ein Grüner.

Loblied auf Fördergeld für den eigenen Verein

Die Nachteile mangelnder Erfahrung treten ebenfalls deutlich zutage, wie eine Begebenheit aus der jüngsten Kulturausschusssitzung zeigt. Da hielt Grünen Ratsfrau Iyabo Kaczmarek ein Loblied auf den von der Stadt eingerichteten Innovationsfonds Kunst und Kultur, der insgesamt 100.000 Euro für Projekte verschiedener Vereine ausschüttet. Erst auf Nachfrage der FDP kam heraus, dass Kaczmarek im Vorstand einer der Vereine sitzt, die in den Genuss der Fördergelder kommen. Am Ende enthielt sich Kaczmarek der Stimme, damit sie nicht über Zuschüsse zu ihren Gunsten abstimmt. „Kaczmarek hätte auf ihren Redebeitrag besser verzichtet. Ich werde künftig bei solchen Abstimmungen sehr genau hinschauen“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Fraktionschef Daniel Gardemin meint: Wir sind vielfältiger geworden. Quelle: Sven Brauers

„Wir haben eine steile Lernkurve“

Die entscheidende Bewährungsprobe für die Grünen und für die Koalition steht Ende des Jahres an. Dann muss Grün-Rot über den neuen Doppelhaushalt der Stadt beraten. Die Kassen sind leer, viel Geld dürfte es nicht zu verteilen geben. Die SPD sieht den Haushaltsberatungen gelassen entgegen, schließlich finden die entscheidenden Gespräch auf der Führungsebene der Fraktionen statt. „Die Zusammenarbeit mit den Fraktionsspitzen sowie mit Oberbürgermeister Belit Onay funktioniert sehr gut“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Lediglich auf Ebene der Fachpolitiker müssten sich „einige bei den Grünen noch sortieren“.

Auch die Grünen bleiben optimistisch. „Wir haben eine steile Lernkurve, und mangelndes Geld in der Stadtkasse wirkt sich disziplinierend aus“, meint ein hochrangiger Grüner. Wichtig sei, dass man sich wieder von Angesicht zu Angesicht gegenübersitzt und die Kolleginnen und Kollegen nicht nur als Bildchen auf dem Monitor sieht.

