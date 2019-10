Hannover

Kontemplative Klaviermusik plätschert aus den Lautsprechern. In der Luft liegt ein Hauch von Curry. Mit großer Achtsamkeit gießt Nguyen Thanh Hieu fermentierten Tee in eine Schale. Überhaupt tut er alles, was er macht, mit großer Achtsamkeit. Der 57-jährige Mönch ist buddhistischer Zen-Meister – und er ist ein höchst außergewöhnlicher Gastronom. „Vor und nach der Arbeit meditieren wir“, sagt er in einer Mischung aus gebrochenem Deutsch, Englisch und Französisch. „Morgens Yoga, und man ist ruhig und frisch für den Tag.“

Seit vergangenem Dezember betreiben der Vietnamese und sein Mitbruder Nguyen Yen Trieu - beide leben in einer kleinen Wohnung ganz in der Nähe - das kleine Restaurant Vegan Village in der Calenberger Neustadt. Rauchfrei, alkoholfrei und vegan. „Wir kochen jeden Tag etwas anderes“, sagt der kahlköpfige Mann, der exakt so aussieht, wie man sich einen buddhistischen Mönch landläufig vorstellt. Was es gibt, hängt auch davon ab, was der Garten ihres Mutterklosters im vorpommerschen Greifswald gerade hergibt.

Kochen als spiritueller Akt

Heute gibt es zum Salatbuffet ein wundervolles Curry mit Kürbis, Süßkartoffeln und Tofu. Das Zitronengras für die Suppe hat Nguyen Thanh Hieu im großen Mörser selbst zerstoßen, mit Geduld und Hingabe. Das Kochen ist für ihn auch ein spiritueller Akt; die Heiligung von Arbeit und Alltag gehört zu seinen religiösen Prinzipien: „Lebe jeden Moment deines Lebens in Achtsamkeit“, sagt der Mann mit dem kleinen Kinnbart und der Brille lächelnd.

Den Gästen am Nebentisch schmeckt es vorzüglich, nur beim Bezahlen zeigen sie sich anfangs etwas irritiert. Es gibt nämlich keine Preise im Vegan Village. „Alles auf Basis freiwilliger Spenden“, erklärt Nguyen Yen Trieu den staunenden Gästen. Mit dem Glauben der Mönche verträgt es sich nicht, Geld für Dienstleistungen zu verlangen. Also kann hier jeder Gast geben, was er mag. „Wenn Obdachlose gar nichts geben, ist das okay“, sagt Zen-Meister Nguyen Thanh Hieu, „auch sie brauchen ja eine warme Suppe.“

Von buddhistischen Mönchen geführt: Das Vegan Village in der Calenberger Neustadt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Geschäftsmodell dieses Hauses bricht fundamental mit allen Regeln der Marktwirtschaft. Rechnet sich das? Gleichen spendenfreudige Gäste das Schmarotzen der Schnorrer aus? „Es ist am Ende genug“, sagt der Mönch – ein Satz, den man aus dem Mund von Geschäftsleuten selten hört. Die Einnahmen reichten aus, um Miete und Versicherung zu bezahlen. Und wenn sie zu viel Geld hätten, unterstützten sie Flüchtlinge oder bedürftige Jugendliche. „Was da ist, ist da. Was nicht da ist, ist nicht da“, spricht er mit sanfter Stimme. Wer wollte so großer Weisheit widersprechen.

„Wir wollen Gutes tun“

Ehe Nguyen Thanh Hieu 1994 Mönch wurde, arbeitete er in einem großen Hotel in Saigon als Koch. Zuvor war er Soldat. Im vietnamesich-kambodschanischen Krieg kämpfte er gegen die Truppen des Diktators Pol Pot. Er deutet an, dass er in seinem Leben viel Leid gesehen hat. „Das behält man im Kopf“, sagt er, „die Wurzel des Hasses ist die Angst.“ Seine Großmutter hatte ihn schon als Kind mit in den Tempel genommen, wo er die Lehren der Mönche kennenlernte. Vielleicht spielten seine Kriegserlebnisse auch eine Rolle bei seinem eigenen Weg zum Zen-Meister – und zum wohltätigen Küchenchef.

Mit Zutaten aus dem Klostergarten: Curry mit Kürbis, Tofu und Süßkartoffeln. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Man beschenkt sich selbst, wenn man anderen etwas gibt“, sagt er. Es ist leicht, solche Sätze als Kalendersprüche abzutun, doch es ist schwer, sein Leben an ihnen auszurichten. „Tu Thien“ nennt der altruistische Koch das Prinzip des großherzigen Schenkens, das auch an der Wiege seines Spenden-Restaurants Pate stand: „Wir wollen den Menschen etwas Gutes tun.“ Dass sich mehr und mehr junge Leute für vegane Ernährung und ein Leben im Einklang mit der Umwelt begeistern, sieht er mit Sympathie. „Da verändert sich etwas“, sagt er. Dann vertreibt er eine winzige Fliege, oder besser: Er lädt sie mit einer langsamen Handbewegung unendlich behutsam ein, seinen Gesichtskreis zu verlassen.

Als ein aufbrechender Gast ihnen „Viel Erfolg!“ wünscht, lächeln die Mönche nachsichtig. Erfolg ist für sie kein Maßstab. Was sie sich stattdessen wünschten? Nguyen Yen Trieu, der seit zehn Jahren Mönch ist, überlegt einen Moment, dann findet er poetische Worte: „Wenn ich vegan esse, fühle ich mich leicht und habe mehr Liebe, Freude und Glück im Herzen“, sagt der 29-Jährige. „Das möchte ich auch unseren Gästen anbieten.“ Er lächelt dabei so, dass man ihm das tatsächlich abnimmt.

Das Vegan Village, Calenberger Straße 11, ist an buddhistischen Feiertagen geschlossen. Infos unter (0511) 56958191 oder www.veganvillage.de.

Von Simon Benne