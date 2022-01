Kirchrode

Das Impfen in die Nachbarschaft bringen und Ärzte entlasten: Mit dieser Intention hat ein Team von Kirchrödern um Stefanie Eichel, das schon lange ein Testzentrum in der Tiergartenstraße 23 betreibt, ein eigenes Impfzentrum eröffnet. Seit Dezember können sich Kirchröder und Nicht-Kirchröder in den gleichen Räumlichkeiten des Turn-Klubbs Hasenheide (TKH) impfen lassen. Rund 150 Dosen werden täglich verabreicht. Zur weihnachtlichen Startzeit sei der Andrang noch größer gewesen, sagt Eichel.

Die Eigentümerin der Agentur Eichels-Event ist eine erfahrene Veranstaltungsmanagerin und hat im Impfzentrum an der Messe gearbeitet. Von diesen Erfahrungen profitierte sie, als die Idee kam, ein Impfzentrum als Nachbarschaftsinitiative zu organisieren. Das sei ihr „eine Herzensangelegenheit“, sagt die Logistikerin. „Wer hätte gedacht, dass ich mit meinem nachbarschaftlichen Ärzte-Umfeld einmal zusammenarbeiten und etwas bewegen kann.“ Eichel betont: Das Engagement des sechsköpfigen, täglich rotierenden Ärzteteams habe eine erfolgreiche Umsetzung der nachbarschaftlichen Impfaktion erst ermöglicht. Lungenfacharzt Henning Geldmacher ist von Anfang an Teil davon. Aus eigener Erfahrung weiß er den Mehrwert des von Praxen ausgelagerten Angebots zu schätzen. Was hier in einigen Stunden geschafft werde, brauche in manchen Arztpraxen Wochen. Schließlich müsse dort auch die ärztliche Grundversorgung sichergestellt werden.

Auch Impfungen für Kinder und Jugendliche gibt es im nachbarschaftlichen Impfzentrum des TK Hasenheide. Der 13-jährige Jonas erhält seinen ersten Piks von Lungenfacharzt Henning Geldmacher. Quelle: Felina Wellner

Impfmöglichkeit in familiärer Umgebung

„Es wird gelacht, wir suchen den Dialog und können uns Zeit lassen“ – so beschreibt Eichel die Besonderheit der familiären Impfumgebung beim TKH. Die Initiative habe sich gut herumgesprochen. Keine langen Wartezeiten und ein vertrautes Verhältnis zum Personal – das lockt viele Hannoveraner nach Kirchrode. In einem Aufenthaltsraum und dem Außenbereich des TKH-Geländes können Impflinge vor Terminbeginn die erforderlichen Formulare ausfüllen und nach dem Piks verweilen. Nicht selten folgt zum Abschied die herzliche Abschiedsklausel: „Immer schön munter und negativ bleiben!“

Impfen ohne lange Wartezeit: Impflinge schätzen die Organisation und die familiäre Atmosphäre beim TKH. Quelle: Felina Wellner

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurzfristige Terminbuchung möglich

Von Dienstag bis Freitag wird zwischen 15:00 und 18:00 Uhr, am Wochenende von 14:00 bis 17:00 Uhr geimpft. Termine sind online unter www.impfen-hannover.de buchbar. Getestet wird ohne vorheriger Terminvereinbarung.

Von Felina Wellner