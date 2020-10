Hannover

„Bei mir ist der Sattel im Eimer, haben sie da was Neues, oder kann man da was kleben?“, fragt eine Anwohnerin. Diakon Johannes Meyer schaut kurz in seinem Wagen nach dem richtigen Werkzeug, dann flickt er die kaputte Stelle am Sattel kurzerhand mit etwas Isolierband.

Meyer, eigentlich Sozial- und Religionspädagoge, ist an diesem Tag mit seinen beiden Mitarbeitern und der Mobilen Fahrradwerkstatt in Hannovers Süden gekommen. Das Kulturbüro Südstadt hat ihn zur Veranstaltung „Tauschen und Reparieren statt Wegwerfen“ eingeladen – und zwar in den Tauschtreff Hannover Süd. Die Veranstaltung ist Teil der aktuellen stadtweiten Reihe „ Stadtteilkultur – naturverbunden“ mit Workshops, Exkursionen, Vorträge und Ausstellungen. Dabei stehen die Themen Klima, Natur, Nachhaltigkeit und Gesundheit im Vordergrund.

Hilfe für Hartz-IV-Empfänger

Johannes Meyer repariert Fahrräder aber nicht nur, um die Umwelt zu schonen – sondern auch, um Menschen zu helfen, die sich eine professionelle Reparatur nicht leisten können. Unterstützung bekommt er dabei von Flüchtlingen und Ehrenamtlichen. Bei ihm lernen sie, wie man Räder wieder fit macht.

„Wir stehen mit unserem Mobil meistens in Groß-Buchholz hinter der Kirchengemeinde oder fahren rum“, sagt der Diakon. „Es kommen Leute zu uns, die zum Beispiel Hartz IV bekommen – wir sammeln ihre Fahrräder ein und nehmen kleine Reparaturen vor Ort vor, meistens am Licht, den Bremsen oder Schläuchen“, sagt Meyer. Einigen Geflüchteten konnte er bereits einen Ausbildungsplatz oder Job an Werkstätten vermitteln.

„Das ist eine tolle gemeinsame Aktion heute “, sagt Projektleiterin Gil Koebberling vom Tauschtreff. Seit dem Start des Tauschtreffs Anfang des Jahres seien bereits über 3000 Tauschvorgänge im Laden oder über www.sharetopia.de abgeschlossen worden. „Wir als Stadtteilkultureinrichtung unterstützen das: Man wirft nichts weg, und jemand anderes kann es gebrauchen“, sagt Christiane Brettschneider vom Kulturbüro Südstadt.

„Wir sind alle begeisterte Tauscher“

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und nachbarschaftlicher Austausch stehen beim Tauschtreff im Fokus. „Das Konzept kommt sehr gut an, weil es zukunftsweisend ist – wir sind alle begeisterte Tauscher“, sagt Koebberling. Viele Tauschmitglieder kämen jede Woche in den Laden. Das Team ist daher auf der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern. Wer interessiert ist: Der Tauschtreff ist dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr und sonnabends von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe „ Stadtteilkultur – naturverbunden“ gibt es im Internet unter www.kulturbuero-suedstadt.de/aktuelles.

Von Lisa Eimermacher