Hannover

Der weiche Boden federt bei jedem Schritt. Es duftet nach Baum und Moos, und der alte Herr atmet tief durch. Er liest im Wald wie in einem Buch: „Beim Farnkraut braucht man meist gar nicht erst zu suchen, da wachsen nur wenige Pilze“, sagt Horst Labitzke. „Im Blaubeerdickicht hingegen findet man viele verschiedene Arten – und es lohnt sich, in Senken zu schauen.“

Reiche Ausbeute: Kenner sammeln Pilze in Körben, nicht in abgeschlossenen Plastiktüten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Anzeige

Mit seinem weißen Bart und dem karierten Hemd könnte der 81-Jährige in Heimatfilmen umstandslos den knorrigen Förster geben. Und wenn er durch das Waldstück bei Resse stapft, ist er in seinem Element: „Die Pilzsaison ist etwas besser als in den vergangenen Jahren, aber es ist immer noch zu trocken“, sagt er. Er hofft auf ein paar Regentage Ende September: „Dann schießen die Pilze aus dem Boden.“

Weitere HAZ+ Artikel

Zur Galerie Pilze aus der Region und ihre Eigenarten

Pilzsuche kann fatale Folgen haben

Horst Labitzke ist so etwas wie Hannovers Pilz-Papst. Nach dem Krieg kam er aus Schlesien nach Niedersachsen. Ein Flüchtlingskind. Mit seinem Großvater zog er damals in die Wälder: „Wir suchten Pilze, um uns einmal satt essen zu können“, sagt er. Später, als Pfadfinder, bekam er Anerkennung von Kameraden für seine Kenntnisse auf dem Feld der Mykologie. Vor 30 Jahren ließ er sich dann zum geprüften Pilzsachverständigen ausbilden. Heute gibt er Kurse am Schulbiologiezentrum und berät ehrenamtlich die Göttinger Giftnotrufzentrale.

Schillernd: Eine Schmetterlingstramete zeigt viele Farben – der Pilz ist als Dekorationsobjekt beliebt, man kann ihn trocknen und für Adventsgestecke verwenden. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Fast jeder gute Pilz hat einen Doppelgänger“, sagt Labitzke. Laien könnten den Steinpilz schnell mit dem ungenießbaren Gallenröhrling verwechseln. Und in Osteuropa gibt es beliebte Speisepilze, die unserem giftigen Knollenblätterpilz sehr ähnlich sehen – was für Zuwanderer schon fatale Folgen hatte. „Überall in den Vorgärten wachsen jetzt Rotfußröhrlinge“, sagt Labitzke. „Der Pilz ist essbar, aber er schimmelt schnell – und der Schimmel ist giftig.“

Experten warnen vor Pilz-Apps

Mit dem Stock schiebt Labitzke ein wenig Laub beiseite und sucht den Waldboden ab. Der Seelzer erzählt davon, wie Pilze den Wasserhaushalt der Bäume begünstigen. Er erzählt, wie der Birkenporling bei Wunden blutstillend wirken kann, und er erzählt vom Kahlen Krempling. „Der galt nach dem Krieg als Brotpilz, man hat das feste Fleisch gegessen, um satt zu werden“, sagt er. Heute weiß man, dass der Pilz Hämoglobin zerstört und die Leber angreift.

Im Wald liest er wie in einem Buch: Pilzexperte Horst Labitzke. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Reich der Pilze kann eine gefährliche Welt sein. Es gibt allerdings nur wenige Pilzberater, bundesweit kommt nur einer auf 250 000 Einwohner. Auch am Schulbiologiezentrum Hannover können Sammler ihre gefundenen Pilze in dieser Saison nicht mehr begutachten lassen, die Mykologische Arbeitsgemeinschaft hat sich nach zwölf Jahren aufgelöst.

Dennoch warnt Labitzke Laien eindringlich davor, Pilze zu suchen, ohne sich zuvor kundig gemacht zu haben. „Es gibt keine Faustregel, um giftige von Speisepilzen zu unterscheiden.“ Auch um Hannover herum gebe es giftige Karbol-Champignons, die von guten Champignons kaum zu unterscheiden seien. Von populären Pilzerkennungs-Apps hält er wie die meisten Experten wenig: „Wenn jemand sich gut auskennt, kann er zusätzlich so eine App benutzen“, sagt Labitzke, „doch Anfänger werden oft in die Irre geführt.“

„Beim Abknicken knackt der Stil wie Styropor“: Horst Labitzke mit einem Täubling. Quelle: Tim Schaarschmidt

Exkursionen für Pilzsammler Das Schulbiologiezentrum hat seine Pilzberatung zwar eingestellt, doch Horst Labitzke bietet dort noch regelmäßig Pilzexkursionen an. Informationen dazu gibt es unter (05 11) 16 84 76 65. Auch die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer in Winzlar bietet sporadisch Pilzseminare an. Informationen unter (0 50 37) 96 70. Bei Vergiftungserscheinungen kann das Giftinformationszentrum in Göttingen weiterhelfen: (05 51) 192 40.

Bürsten statt waschen

Auf einer kleinen Lichtung bleibt Labitzke stehen. Er bückt sich – und hält einen Pilz in der Hand. „Ein Täubling“, sagt er – und macht gleich mal vor, wie das geht: „Man muss Pilze aus dem Boden drehen, dann erst abschneiden und den unteren Teil im Wald lassen“, sagt er. Pilze werden auch nur abgebürstet und nicht gewaschen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es immer mittwochs um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

„Beim Täubling knackt der Stil beim Abbrechen wie Styropor“, sagt Labitzke und lässt es knacken. Er zieht ein wenig Haut vom Hut des Pilzes ab, „wegen des Fuchsbandwurms“. Dann probiert er etwas von der weißen Masse darunter: „Schmeckt nach Nuss“, schwärmt er. Zufrieden dreht er seinen Fund in den Händen: „Einen Täubling ziehe ich jeder Marone vor.“

Von Simon Benne