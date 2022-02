Hannover

Mit wachsender Sorge beobachtet Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe die zunehmende Gewalt und Aggression gegen Einsatzkräfte in seiner Behörde. Seit Jahren steigt die Gesamtzahl der Anzeigen, weil Polizisten in der Landeshauptstadt und im Umland Opfer von Straftaten geworden sind. „Die tödlichen Schüsse auf eine Kollegin und einen Kollegen in Rheinland-Pfalz haben uns abermals in tragischer Klarheit vor Augen geführt, dass auch der Einsatz von Waffen gegen Polizeieinsatzkräfte Teil unseres Alltags ist“, beklagt Kluwe.

Seit fünf Jahren steigt die Zahl der Übergriffe auf Polizisten in der Region Hannover. 2020 wurde mit 788 Verfahren ein neuer Höchststand erreicht. Bei über 90 Prozent dieser Taten handelt es sich um tätliche Angriffe und Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte. Traurig: Für das Jahr 2021 zeichnet sich laut Polizeidirektion ein weiterer Anstieg ab. Konkrete Zahlen gibt es erst Ende März, wenn die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorgestellt wird.

Mit Corona ist das Konfliktpotenzial gestiegen

Seit 2020 steht die Polizei im Zusammenhang mit Corona besonders im Fokus der Öffentlichkeit – vor allem, weil die Beamten die Einhaltung der Regeln kontrollieren müssen. Gepaart mit teilweise schwindender Akzeptanz der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ist aus Sicht der Polizeidirektion Hannover vor allem hier das „Konfliktpotenzial gestiegen“.

Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe Quelle: Franson (Archiv)

Für Kluwe ist „von größter Bedeutung, dass insbesondere unsere Beamtinnen und Beamten, die täglich auf den Straßen und Plätzen der Region die Einsatz- und Interventionsfähigkeit der Polizei gewährleisten, stets wohlbehalten zu ihren Dienststellen und Familien zurückkehren“, erklärt der Polizeipräsident: „Mit wachsender Besorgnis stelle ich jedoch fest, dass dies immer häufiger nicht gelingt.“

Polizisten werden „oft bepöbelt, beleidigt und beim Verrichten ihrer wichtigen Maßnahmen durch Schaulustige behindert und teilweise gezielt in Bild und Ton aufgezeichnet, um diese Aufnahmen verbotenerweise im Internet zu veröffentlichen“, berichtet Kluwe. Im schlimmsten Fall werden Einsatzkräfte attackiert, mit Gegenständen beworfen und verletzt.

Übergriffe werden konsequent verfolgt

Für die Täter hat Kluwe eine Botschaft: „Wer Polizeibeamtinnen und -beamte tätlich angreift, der attackiert damit auch eine wichtige Säule unserer Demokratie. Wer Einsatzkräfte angreift, der attackiert uns alle.“ Die Polizeidirektion Hannover dulde keine Angriffe auf Beamte und werde sie auch in Zukunft konsequent verfolgen.

Von Britta Mahrholz