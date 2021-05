Hannover

Immer mehr Menschen sind geimpft – und immer größer wird bei den Ungeimpften der Wunsch, auch endlich den Schutz vor einer Corona-Infektion zu erhalten. Außerdem beginnt demnächst die Urlaubszeit. Wer geimpft ist, hat bei den Reisezielen deutlich mehr Wahlmöglichkeiten. Auch im Impfzentrum von Stadt und Region Hannover steigt deshalb die Zahl der sogenannten Impfdrängler, also von Frauen und Männern, die sich eine Impfung erschleichen wollen, obwohl sie noch gar nicht dran sind.

„Beliebt“ sind falsche Angaben zu betreuten Menschen

Regionssprecher Christoph Borschel bestätigt, dass Frauen und Männer im Impfzentrum auf dem Messegelände versuchten, an eine Impfung zu kommen, obwohl sie nicht in eine der drei Prioritätsgruppen gehören, die derzeit zum Impfen eingeladen sind. Wie viele Impfdrängler dort jede Woche auftauchen, kann der Sprecher nicht sagen, die Vorfälle würden nicht erfasst. Das Impfzentrum in Hamburg hatte über 2000 Vordrängler in einer Woche berichtet.

Das sei schon seit Wochen Alltag im Impfzentrum, berichtet eine Ärztin, die dort arbeitet. Bei der Anmeldung werden einfach falsche Alters- oder Berufsangaben gemacht“, berichtet die Medizinerin, die nicht namentlich genannt werden möchte. Beliebt sei auch als Berechtigungsnachweis die Angabe, kranke, alte oder schwangere Personen zu betreuen. „Die wohnen dann aber wunderlicherweise Hunderte Kilometer entfernt“, sagt die Ärztin. Sie schicke diese Impfdrängler regelmäßig wieder zurück und lehne eine Impfung ab. „Aber das geht immer mit sehr viel Stress einher.“ Und manche hätten mit der Masche auch Erfolg, zum Beispiel wenn am Abend noch Impfstoff übrig geblieben sei, weil andere Termine nicht wahrgenommen wurden.

Auch Arztpraxen kennen das Problem

Auch in den Arztpraxen gibt s zunehmend Impfdrängler. „Viele versuchen ihr Glück spontan gegen Feierabend“, berichtete eine Medizinische-Technische Angestellte einer Gemeinschaftspraxis im Süden der Stadt. Viele wüssten genau, wann die Impftage seien. „Wenn wir Reste haben, rufen wir unsere Patienten aber nach Warteliste persönlich an“, erläutert sie. Und mit falschen Angaben zur Erkrankung und Person müsse ihr keiner kommen. „Wir haben ja alle Unterlagen“. Auch Impfstoffwünsche könnten derzeit nicht erfüllt werden. „Wir impfen, was wir bekommen.“

Im Gesundheitsministerium häufen sich in letzter Zeit ebenfalls Meldungen über Menschen, die zum Impftermin kommen, obwohl sie noch gar nicht dran sind, berichtet Sprecher Oliver Grimm.

Ministerin Behrens: „Charaktertest für unsere Gesellschaft“

Wegen der zunehmenden Zahl der Impfdrängler appelliert Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) an die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger. Das Land halte noch an der Priorisierung fest, damit zunächst diejenigen geimpft werden könnten, die aufgrund ihres Alters, ihrer Vorerkrankungen oder ihres Berufs ein höheres Risiko haben, an Covid zu erkranken und im schlimmsten Fall sogar zu sterben, betonte sie. Es werde immer mehr Imspfstoff geben, allen Niedersächsinnen und Niedersachsen könne im Sommer ein Impfangebot gemacht werden. Behrens begrüße den Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, geimpft zu werden. „Die kommenden Wochen sind nun noch einmal ein Charaktertest für unsere Gesellschaft und ich bin zuversichtlich, dass wir diesen auch bestehen werden“, sagte die Ministerin.

Von Susanna Bauch und Mathias Klein