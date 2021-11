Hannover

Immer mehr Menschen in Hannover geraten durch die Pandemie in finanzielle Not. Im vergangenen Jahr sei die Nachfrage nach Schuldnerberatungen zunächst zurückgegangen, doch jetzt suchten immer mehr Menschen Hilfe in Beratungsstellen, sagt Birgit Hellwig. Sie ist Schuldnerberaterin in einer der drei AWO-Beratungsstellen in der Region in Linden-Süd. „Viele haben noch versucht, sich über Wasser zu halten – und das wird jetzt immer schwieriger.“

Mittlerweile müssen Betroffene bis zu vier Wochen auf einen Termin bei Hellwig warten. Normalerweise gehe das schneller, sagt sie – und fügt hinzu, dass ihr Team, hätte es mehr finanzielle Ressourcen, ohne weiteres noch mehr Beraterinnen und Berater beschäftigen könnte. Bei der telefonischen Schuldenberatung der Stadt ist der Andrang nicht gestiegen, allerdings hätten sich die Anfragen per E-Mail im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, teilt eine Sprecherin mit.

Bundesweiter Trend

Die Berichte der Stadt und der AWO decken sich mit den Ergebnissen einer bundesweiten Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) unter 461 gemeinnützigen Beratungsstellen. Im ersten Halbjahr 2021 verzeichneten die Einrichtungen im Vergleich zum Aufkommen vor der Pandemie eine deutliche erhöhte Nachfrage: Bei knapp der Hälfte nahm der Bedarf nach Beratungen zwischen 10 und 30 Prozent zu. Knapp ein Fünftel verzeichnete eine Zunahme des Beratungsbedarfs um mehr als 30 Prozent.

Thomas Bode, Referent der Schuldnerberatung des hannoverschen AWO-Bezirksverbands, macht dafür zum einen die am 1. Januar in Kraft getretene Reform des Insolvenzrechts verantwortlich. Seitdem wurde die Dauer der Privatinsolvenz von sechs auf drei Jahre verkürzt. „Da gibt es jetzt einen Aufholeffekt von Menschen, die nun im Zuge des neuen Gesetzes Insolvenz beantragen“, sagt Bode.

Thomas Bode berät Menschen, die in finanzielle Notlagen geraten sind. Quelle: privat

Solo-Selbstständige und Alleinerziehende gefährdet

Zum anderen gebe es einen Corona-Effekt. Besonders bei den Solo-Selbstständigen und allen, die schon vor der Pandemie gefährdet waren, sei dieser besonders deutlich. Dazu gehören Alleinerziehende, Menschen, die im Niedriglohnsektor angestellt sind oder Transferleistungen beziehen. „Wenn bei denen etwas schiefgeht, etwa einmal die Handyrechnung nicht bezahlt wird, hat das große Folgen“, sagt Bode. Betroffene könnten nicht auf ein finanzielles Polster zurückgreifen.

Birgit Hellwig haben in den vergangen Monaten zum einen vermehrt Studierende um Beratungen gebeten, deren Aushilfsjobs weggefallen seien. Zudem hätten durch den Lockdown ausgelöste psychische Krisen Menschen in die Schuldenfalle getrieben, erklärt die Beraterin und berichtet von einer Frau, die unter der Einsamkeit im Homeoffice und in ihrer Wohnung gelitten hatte und sich im Internet immer neue Dinge bestellte. „So wollte sie sich positive Impulse geben“, sagt Hellwig.

Auch Menschen, die in Kurzarbeit waren und laufende Kredite nicht bedienen können, seien vermehrt unter den Ratsuchenden. Das gelte auch für Menschen, die ein Kleingewerbe hatten – etwa eine kleine Kneipe oder ein kleines Restaurant –, dies im Zuge des Lockdowns aufgeben mussten und in die Privatinsolvenz gingen.

Viele der Ratsuchenden können aufgrund ihres gesunkenen Einkommens laufende Kredite oder Mietschulden nicht bedienen. Quelle: Christian Charisius/dpa

Laut den bundesweiten Umfrageergebnissen war die erhöhte Nachfrage nach Beratung bei einem Viertel der befragten Beratungsstellen auf fällige Kredite, Miet- und Energieschulden zurückzuführen. „Diese Zahlen sind alarmierend, wenn man weiß, dass die Energiepreise nach dem Befragungszeitraum noch mal richtig gestiegen sind“ sagt Bode.

Auch Hellwig rechnet fest damit, dass die Lage angesichts der steigenden Energiepreise noch angespannter wird. „Die Energiesperren werden kommen“, sagt die Schuldnerberaterin, „das ist nur eine Frage der Zeit.“

Von Nadine Wolter