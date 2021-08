Hannover

Die Impfkampagne nimmt nach einem leichten Rückgang wieder an Fahrt auf. „Die Angebote des dezentralen Impfens werden – standortabhängig – gut angenommen“, betont Regionssprecher Christoph Borschel. Beim City-Impfen am Hauptbahnhof haben sich am Sonnabend (14. August) insgesamt 562 Personen impfen lassen. „Die dezentralen Impfangebote in hannoverschen Stadtteilen haben in der vergangenen Woche (9. bis 13. August) insgesamt 584 Personen angenommen“, so Borschel.

Impfbus ab 23. August wieder in den Stadtteilen im Einsatz

Am vergangenen Wochenende wurden im Impfzentrum darüber hinaus rund 2500 über das Impfportal des Landes gebuchte Erst- und 10.850 Zweitimpfungen verabreicht. Mit der ausdrücklichen Stiko-Empfehlung für eine Impfung von Kindern ab zwölf Jahren könnte die Nachfrage vor allem in den verbleibenden drei Ferienwochen weiter steigen – im Impfzentrum wie auch in den Arztpraxen.

„Impfungen für Kinder und Jugendliche waren im Impfzentrum der Region auch in den vergangenen Wochen schon möglich – natürlich mit Begleitung und Einwilligung der Eltern und verbunden mit einem ärztlichen Aufklärungsgespräch“, erläutert der Regionssprecher. In der laufenden Woche wird im Umland wie etwa in Ronnenberg, Garbsen und Langenhagen dezentral geimpft, in der Woche ab dem 23. August werden dann mit dem mobilen Impfbus wieder Orte in den hannoverschen Stadtteilen angefahren.

Von Susanna Bauch