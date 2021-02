Hannover

Zuerst wurde über einen Mangel an Impfstoffdosen geklagt, jetzt warten mehr als eine Million Dosen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca darauf, verimpft zu werden. Doch das Vakzin ist bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht so beliebt wie die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, unter anderem wegen der Nebenwirkungen. Das meinen Leserinnen und Leser zur Impfsituation und der Befürchtung mancher Länder, vielleicht bald Impfstoff vernichten zu müssen.

Leserin Sabine Venneberg aus Ronnenberg: „Vernichtung von Impfstoff ist zynisch“

Als ich die Zeile „Die Länder fürchten angesichts der angekündigten Liefermengen, dass sie schon bald Impfstoff vernichten müssen“ las, hätte ich vor Verzweiflung schreien können. Solange saturierte Mitbürger, die sich bedenkenlos gegen reiseassoziierte Infektionskrankheiten impfen lassen, die Möglichkeit ausschlagen, sich vor einer Infektion mit Covid-19 zu schützen, weil sie ein, zwei Tage Unwohlsein fürchten, und die für die Verteilung des Impfstoffs Zuständigen keine bessere Idee als dessen Vernichtung haben, werden wir an und mit Dummheit und Bürokratie zugrunde gehen. Angesichts der Menge von Impfwilligen, die nicht zu den Priorisierten gehören, und sogar Impfvordränglern ist der Gedanke an eine Vernichtung von Impfstoffen unfassbar zynisch. Einmal ganz abgesehen von der Tatsache, dass weltweit in vielen Staaten überhaupt kein Impfstoff zur Verfügung steht. Sabine Venneberg, Ronnenberg

Leser Henning Syberg aus Sehne: „Warteliste muss für alle geöffnet werden“

Die Ländern fürchten, Impfstoff vernichten zu müssen? Wie bitte? Erneut frage ich, warum die Warteliste nicht bereits für alle offen ist. Dann genügt ein Anruf, und eine halbe Stunde später stehen 10 000 Interessenten in der Messehalle zur Impfung bereit.Henning Syberg, Sehnde

Leserin Inka Marie Rack aus Hannover: „Niedersachsen hinkt hinterher“

Die Überschrift „Zu viel Impfstoff vorhanden ...“ verwundert mich doch sehr. Als in einem hannoverschen Krankenhaus beschäftigte Pflegekraft weiß ich, dass bisher nur ein Bruchteil der dort beschäftigten Ärzte und Pflegenden geimpft und den verbliebenen bisher aufgrund von Impfstoffmangel auch noch keine Impfung in Aussicht gestellt wurde. Die Impfbereitschaft in den Kliniken ist, entgegen anderslautenden Berichten in den Medien, sehr hoch. Allein es gibt kein Impfangebot!

Natürlich sollten das Krankenhauspersonal und auch Erzieher und Lehrer ..., alle, die jeden Tag beruflich viele, oft sehr enge und auch wechselnde Kontakte haben und somit einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, baldmöglichst geimpft werden. Aber ganz offensichtlich hinkt hier Niedersachsen mal wieder allen anderen Bundesländern meilenweit hinterher. Inka Marie Rack, Hannover

Lesering Sabine Kessler aus Rehburg-Loccum: „Lieber Nebenwirkung als sterben“

Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass Impfstoff vernichtet werden muss, weil sich die infrage kommenden Personen nicht impfen lassen möchten, wäre das eine Schande für unser Land. Es muss doch wohl möglich sein, solchen ungenutzten Impfstoff öffentlich zur Verfügung zu stellen und zu verimpfen.

Diejenigen, die den Astrazeneca-Impfstoff ablehnen, haben anscheinend zwei Dinge nicht verstanden: Erstens hilft auch dieser Impfstoff, einen schwerwiegenden Verlauf beziehungsweise den Tod zu verhindern (und dafür kann wohl jeder eventuell auftretende Nebenwirkungen in Kauf nehmen). Zweitens hilft er uns allen, einen schnelleren Weg beziehungsweise überhaupt einen Weg aus der Pandemie zu finden. Ich würde mich sofort für eine Impfung auch mit diesem Impfstoff melden. Sabine Kessler, Rehburg-Loccum

Leserin Andrea Meyer aus Hannover: „Bürgermeister hat falsche Prioritäten“

Zum Artikel „Land sagt schnelle Impfung von Lehrern und Erziehern zu“ vom 23. Februar:

Das Land Niedersachsen sollte den Mund nicht so voll nehmen. Bis heute sind die über 80-Jährigen nicht vollständig geimpft. Meine Eltern, 90 und 84, sind erst erfasst worden, nachdem ich auf diversen politischen Ebenen meinen Ärger kommuniziert habe. Und jetzt die Lehrer – ich habe volles Verständnis, dass sie neben Ärzten und Pflegern sofort ein Impfangebot erhalten müssen. Allein mir fehlt der Glaube, dass Kommunen oder Land das schnell in den Griff bekommen. Wahrscheinlich müssen die Daten erst wieder bei DHL abgefragt werden. Ich wünschte, wir hätten einen Bürgermeister und eine Kommune wie Rostock, Tübingen oder Frankfurt/Oder. Durch ein extrem hohes Engagement haben diese Personen etwas auf die Beine gestellt: Inzidenz unter 50. Und unser Bürgermeister? Er will die Schmiedestraße zur autofreien Zone machen. Das interessiert uns virusbetroffene Bürger im Moment kein Stück! Andrea Meyer, Hannover

Leser Alfred Junior aus der Wedemark: „Weniger meckern, mehr Dankbarkeit“

Meckern und jammern: Es erschüttert mich, dass von neun Leserbriefen zum Thema Impfen fast alle neun einen negativen Inhalt haben. Es wird gemeckert, gejammert, geschimpft, gezetert, verurteilt, was das Zeug hält. Sicher ist es ärgerlich, wenn man nicht auf Anhieb einen Impftermin bekommt, wenn man auf die Warteliste gesetzt wird, wenn man keinen Kontakt per Telefon oder übers Internet bekommt. Aber warum sind die Verfasser alle so unbändig ungeduldig, abwertend, so vernichtend mit ihren Bemerkungen?

Man bedenke: Vor circa einem halben Jahr wusste man noch nicht einmal, ob und wann überhaupt ein zuverlässiger Impfstoff in Qualität und Menge zur Verfügung stehen würde. Man musste damit rechnen, dass das noch Jahre dauern könnte. Und dann ging alles doch sehr schnell. Statt noch Jahre warten zu müssen, konnten die ersten Impfungen noch 2020 erfolgen. Dafür ein großes Danke an die Hersteller. Verständlicherweise lief dann nicht alles wie am Schnürchen. Es gab offenbar Verzögerungen, auch Fehler beim Kauf und in der Organisation. Dennoch: Wir sollten froh und dankbar sein, dass mittlerweile drei Impfstoffe zur Verfügung stehen. Jeder von uns kann somit sicher sein, eine wirksame Impfung zu bekommen. Ob nun sofort oder etwas später, wo liegt das Problem?

Ja, ein Problem ist und bleibt die Menge der Impfstoffe, deshalb gibt es zeitweise keine Termine. Dennoch: Haben Sie Geduld! Versuchen Sie es öfter! Werden Sie nicht ärgerlich! Wenn es heute noch nicht klappt, dann morgen oder übermorgen! Alfred Junior, Wedemark

Leserin Brigitte Wehnekamp aus Hannover: „Hervorragende Organisation“

Ich hatte das Glück, meine erste Corona-Impfung auf dem Messegelände, Halle 25, bereits zu erhalten. Hierfür möchte ich mich – auch im Namen meiner Freundin – bei allen Beteiligten der Organisation sehr herzlich bedanken. Es war eine hervorragende Organisation mit bester und sehr freundlicher Betreuung der Helferinnen und Helfer. Hut ab vor so viel Bereitschaft und Hilfe. Brigitte Wehnekamp, Hannover

Leserin Beate von Busch aus Hannover: „Helfer sind freundlich und hilfsbereit“

Nach vielen Versuchen, telefonisch und online einen Impftermin zu bekommen, klappte es schließlich. Ich bin sehr davon beeindruckt, wie gut dieser Vorgang in der Halle 25 auf dem Messegelände organisiert ist und durchgeführt wird. Und mit welcher Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft so viele Menschen von Station zu Station weitergeleitet werden, ohne warten zu müssen. Zum Schluss kann man sich in aller Ruhe noch 15 Minuten hinsetzen. Nach der vielen Kritik ist es mir ein Bedürfnis, dieses mitzuteilen. Beate von Busch, Hannover

Leserin Margret Möller aus Wunstorf: „Dank gilt allen Helfern“

So, die erste Impfung wäre geschafft! Nicht nur im Vorfeld meckern (wenn auch berechtigt), sondern auch dankbar sein (und diese Reaktion kam in letzter Zeit selten vor). Wir waren dankbar für die gute Verkehrsführung zur Messehalle 25 mit großem Parkplatz und der Freundlichkeit vom Empfang vor der Halle sowie im weiteren Verlauf von den vielen Helfern bis hin zum medizinischen Personal. „Für ein persönliches Wort muss auch hier Zeit sein“, sagte eine Ärztin. Kein nervöses, unfreundliches Miteinander von uns Patienten, kein Drängeln von gehetztem Personal. Ja, das war wohltuend und spürbar auch von unserem Freund empfunden, der uns zum Messegelände gebracht hat. Vom Eintritt in die Halle bis zum Auschecken kamen wir an circa 15 Helfern vorbei. Meinen Dank, den ich ihnen persönlich aussprach, möchte ich hier öffentlich wiederholen. Margret Möller, Wunstorf

Leserin Dr. med. Monika Meyer aus Burgwedel: „Lasst uns Hausärzte die Patienten impfen“

Bringt die Impfung in die Praxen! Hausarztpraxen haben ein eingespieltes Team, wenn es um Impfungen geht. Auch die Impfung gegen Corona ist logistisch zu bewältigen, wenn die Impfstoffe in Zukunft zuverlässig geliefert werden. Es scheint sich abzuzeichnen, dass der Astrazeneca-Impfstoff ein Ladenhüter in den Impfzentren wird. Patienten sind verunsichert, haben vorab keine Möglichkeit der persönlichen Beratung und sind verschreckt durch Medienberichte. Dazu kommen langwierige Anmeldeformalitäten, eine überlastete Telefonhotline und lange Anfahrtswege. Wir Hausärzte sind erreichbar, und wir kennen unsere Patienten. Wir können auf deren individuelle Sorgen, Bedenken und Risiken eingehen, die Impfung transparenter machen und vorantreiben. Dr. med. Monika Meyer, Burgwedel

Leserin Christel Brandes aus Uetze: „Warum ist unser System so starr?“

Warum klappt es in Israel so schnell? Wir leben in Uetze, unsere Ärztin und viele andere Ärzte hier könnten auch am Wochenende impfen – in mobilen Impfzentren, zum Beispiel auf dem Uetzer Schützenplatz. Vorbild wieder einmal: Israel! Meine gesamte Familie würde sich sofort auf den Weg machen, um sich impfen zu lassen. Auch nachts. Warum ist unser System so starr? Es kann nicht angehen, dass Impfstoff nicht abgerufen wird, nur weil die Termine nicht eingehalten werden. Es gibt bestimmt viele Menschen, so wie wir, die sofort kommen würden. Christel Brandes, Uetze

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung.

Leserin Ulrike Buchmann aus Neustadt: „Verweigerung nicht nachvollziehbar“

Mich persönlich regt die momentane Debatte über das Für und Wider des Astrazeneca-Impfstoffs total auf. Ebenso die mediale Überaufmerksamkeit, wo dann doch nur wieder das Falsche in der Öffentlichkeit hängen bleibt. Ich bin sicher, dass auch dieser Impfstoff hochwirksam ist und einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten wird. Gerade medizinisches Personal, das jetzt reihenweise die angebotene Impfung verweigert, müsste es doch besser wissen. Es sollte unterscheiden können zwischen Nebenwirkungen und Impfreaktionen und zudem die Wichtigkeit einer breit anlegten Immunisierung erkennen.

Erst wurde – zu Recht – beklagt, dass man in der Priorisierung spät dran ist, und jetzt, wo es ein vorgezogenes Impfangebot gibt, verweigert man sich, vor allem wegen der Nebenwirkungen. Was sind denn ein bis zwei Tage einer Impfreaktion mit grippeähnlichen Symptomen gegen eine mögliche schwere Erkrankung und die Chance auf die Eindämmung der Pandemie? Ich hoffe sehr, dass niemand der Verantwortlichen auf die Idee kommt, Impfdosen, die aufgrund der Vorbehalte nicht verimpft werden, einfach wegzuwerfen. Es gibt genug Menschen unter 65 Jahren, die ein Impfangebot dankbar annehmen würden. Ulrike Buchmann, Hospizkoordinatorin, Krankenschwester und Palliativcarefachkraft, Neustadt am Rübenberge

Leser Hans-Jürgen Stahn, Gehrden: „Mal in England nach Erfahrungen fragen“

Ich frage mich, warum schaut man nicht nach England, wo dieser Impfstoff ausschließlich verimpft wird, und das seit Dezember? Dort muss man doch schon genügend Erfahrungen gesammelt haben, was Verträglichkeit und Wirkung angeht. Ist zwar nicht mehr in der EU, aber man kann ja trotzdem mal nachfragen.Hans-Jürgen Stahn, Gehrden

