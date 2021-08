Hannover

Mobile Impfteams sollen jetzt auch an Autobahnraststätten für den Piks bereitstehen: Region und Stadt Hannover setzen ihre dezentralen Impfaktionen fort. Am Sonnabend, 28. August, kommt von 14 bis 19 Uhr ein mobiles Impfteam des gemeinsamen Impfzentrums zur Autobahnraststätte Wülferode-West an der A 7. Diese Aktion ist eine Kooperation mit dem Impfzentrum in Hildesheim, das gleichzeitig eine Impfaktion auf der gegenüberliegenden Seite an der Raststätte Wülferode-Ost anbietet. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur eine einmalige Impfung erfordert.

Impfbus ist im Dauereinsatz

Weitere Impfangebote bestehen täglich im Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände auch ohne Termin – am Donnerstag, 26. August, zusätzlich als „After Work“-Aktion bis 20 Uhr. Am Sonnabend, 28. August, wird von 10 bis 17 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Hannover geimpft. Im Verlauf der Woche macht der Großraumrettungswagen der Feuerwehr auch in den hannoverschen Stadtteilen Station: Donnerstag, 26. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Davenstedter Markt sowie von 14 bis 17 Uhr am Küchengarten, Freitag, 27. August, von 9 bis 12 Uhr am Stadtteilzentrum KroKuS am Kronsberg sowie von 14 bis 17 Uhr an der Lister Meile/Ecke Wedekindstraße.

Von Susanna Bauch