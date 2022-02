Hannover

Wenn Mädchen und Jungen in Not sind, müssen sie sich manchmal ganz schnell an Erwachsene halten können, die ihnen Zuflucht gewähren – und im Bedarfsfall weiterhelfen. Dafür gibt es das Projekt „Kinderschutzinseln“ der Kinderschutzallianz. Betriebe, Geschäfte, Behörden können sich einen gut zu erkennenden Aufkleber auf Schaufenster, Türen oder in Eingangsbereiche kleben, um damit zu signalisieren, dass sie bedrohten Kindern Zuflucht gewähren.

Der Bezirksrat Döhren-Wülfel wollte von der Verwaltung mehr über das Projekt wissen – auch, wie viele dieser Kinderschutzinseln es im Bezirk überhaupt gibt und was getan werden kann, um die Anzahl zu erhöhen. Das wäre wohl nötig, da es im Stadtbezirk tatsächlich nur zwei Kinderschutzinsel gibt. eine beim Golf-Verband Niedersachsen-Bremen an der Zeißstraße 10 und eine in der Volksbank an der Abelmannstraße 34. Im ganzen Bereich der Landeshauptstadt Hannover sind es 20, in der Region Hannover 47 und im Land Niedersachsen insgesamt 96.

Unstrukturierte Verbreitung

Vielleicht hapert es an Informationen. Die Einrichtung von Kinderschutzinseln, die Erklärung der Richtlinien und Handlungsmöglichkeiten werde laut Verwaltung zwar intensiv durch die Geschäftsstelle der Kinderschutzallianz vorangetrieben. Die Öffentlichkeitsarbeit laufe aber eher über soziale Netzwerke, die Kinderschutzinsel verbreiteten sich eher unstrukturiert.

Die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Gabriele Jakob (CDU) schlug vor, Vertreter der Allianz anzuhören und einzuladen. Das wurde einstimmig begrüßt und angenommen.

Von Petra Rückerl