Ein Vormittag in der Eilenriede, nahe dem Wakitu-Spielplatz. Strahlend blauer Himmel, ein leichter Wind pfeift durch die Bäume. Einige Fußgänger sind unterwegs, alle halten Abstand zu umliegenden Passanten, der ein oder andere genießt die Sonnenstrahlen auf einer Bank. Und: Hier und da zwischen Büschen und an Bäumen bleiben Spaziergänger stehen und ziehen, nach kurzem Verweilen, weiter, ein Lächeln im Gesicht.

Grund dafür sind rund zehn Frühlingsgedichte, die sich seit der vergangenen Woche im Wald zwischen dem Lister Turm und der Markuskirche befinden. Darunter sind Klassiker wie „Es färbte sich die Wiese grün“ vom romantischen Schriftsteller Novalis und Eduard Mörikes „Er ist’s“.

Von Novalis bis Benn

Marcus Haas ist mit seinen Kindern in der Eilenriede unterwegs, neben der Fabeltier-Skulptur haben die drei eins der Gedichte entdeckt. „Das ist eine schöne Idee“, meint er. „Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen bringen die Gedichte etwas Licht ins Dunkle.“ Dann liest er Nathan (4) und Norah (2) Gottfried Benns „Brief nach Meran“ vor. Die scheinen ob des Gedichts nicht sonderlich beeindruckt, finden aber die Zettel, die sich zwischen Sträuchern und Ästen finden, sichtlich spannend.

Ein Gedicht wurde in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Ein Spaziergänger sucht die Fortsetzung zur ersten Strophe. „Haben sie schon gesehen, wo es weiter geht?“ ruft er fragend von Weitem.

Lichtblick am Wegesrand

Waltraut Weiß-Groß freut sich über die Gedichte in der Eilenriede. Quelle: Villegas

Wer die Frühlingsgedichte aufgehängt hat, bleibt im Dunkeln. Neben den Gedichten samt Urhebern finden sich keine Hinweise für den oder die Verantwortlichen der Aktion auf den Zetteln. Waltraut Weiß-Groß wohnt im Zooviertel und freut sich über die kleinen Lichtblicke am Wegesrand. „Dichter beschreiben in ihren Werken viele Gemütszustände. In einer Zeit, in der das Leben eingeschränkt stattfindet, bin ich dankbar für jeden Fetzen Kultur, der uns Mut macht.“

