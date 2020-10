Hannover

Zwei Neubauten mit innovativem Energieerzeugungskonzept entstehen in Kürze an der Spittastraße im Stadtteil Mittelfeld. Die Climabalance-Häuser des Unternehmens Immocontrol werden großteils mit Erdwärme geheizt und gekühlt. Im Zuge der sogenannten Betonkernaktivierung werden nicht nur die Fußböden, sondern auch die Wände zur Speicherung und Abgabe von Wärme genutzt.

Die Auetaler Firma baut die beiden Häuser mit je 14 Wohnungen im Auftrag der Wohnungsgenossenschaft Heimatwerk Hannover. In der vergangenen Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel stellten Cord Holger Hecht, technischer Vorstand des Heimatwerks, und Henrike Vogt, Geschäftsführerin von Immocontrol, das Projekt vor.

Altgebäude werden abgerissen

Die Neubauten entstehen im nördlichen Teil der Spittastraße zwischen Hooverweg und Kolumbusstraße. Die dortigen Bestandsbauten des Heimatwerks standen teilweise schon seit Jahren leer und sollen abgerissen werden. Zwischenzeitlich wohnten dort aus Spanien zugereiste Auszubildende, auch übten angehende Feuerwehrleute in den Gebäuden, wie man Türen aufbricht oder Menschen aus verrauchten Wohnungen rettet. Noch im November, so Hecht, wolle man mit den Arbeiten für den ersten Neubau beginnen.

Die beiden Niedrigenergiehäuser werden dreieinhalb Geschosse hoch sein und etwas entfernt von der Spittastraße stehen. Die Erdwärme, so Geschäftsführerin Vogt, entnehme man nicht aus großer Tiefe, sondern nutze nur fünf Meter tief liegende geothermische Sonden. Wärmepumpen befördern die zwischen neun und zwölf Grad differierende Erdwärme aus dem Boden in die Häuser und bringen sie dort auf ein nutzbares Niveau. Auch helfen Fotovoltaikelemente auf dem Dach sowie eine ausgefeilte Lüftungsanlage, die durch Fensteröffnungen vorgewärmte Luft in die Wohnungen leitet, den Energieverbrauch der Kfw-40-Objekte weiter zu senken. „In einem solchen Haus entstehen keine Heizkosten“, versprach Vogt.

Zustimmung aus dem Bezirksrat

Ein weiterer Vorteil der mit vorproduzierten Elementen in serieller Bauweise errichteten Häuser soll die kurze Bauzeit von zwölf Monaten pro Objekt sein. Die zur Miete angebotenen Dreizimmerwohnungen werden laut Hecht barrierefrei sein, einige sogar rollstuhlgerecht.

Öffentlich geförderten Wohnraum und Sozialwohnungen wird es in den neuen Heimatwerk-Häusern an der Spittastraße nicht geben. Doch soll die Warmmiete – inklusive Heizkosten – laut dem technischen Vorstand nur bei 10 Euro pro Quadratmeter liegen. „Das ist für frei finanzierten Wohnungsbau eine tolle Leistung“, findet dieser. Das sah die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Jakob in der Bezirksratssitzung ähnlich: „Ich bin begeistert von den Häusern, zumal die Bewohnerstruktur auch zu einer besseren sozialen Durchmischung in Mittelfeld beitragen wird.“

Knapp 1600 Wohnungen in Hannover

Nach Auskunft von Cord Holger Hecht besitzt das Heimatwerk in Hannover derzeit knapp 1600 Wohnungen in 194 Häusern. Die Genossenschaft hat 3000 Mitglieder, die Bilanzsumme liegt bei 60 Millionen Euro. Besonders stolz, so der Vorstand, sei man auf die vom Heimatwerk erhobene Durchschnittsmiete – sie liege bei nur 6 Euro pro Quadratmeter.

