Beim größten Touristikkonzern Europas geht die Angst vor Einbußen wegen der Coronakrise um. Das Unternehmen Tui in Hannover hat in dieser Woche einen Einstellungsstopp auch für alle Tochtergesellschaften weltweit verhängt – und arbeitet darüber hinaus an zusätzlichen Kostenreduzierungen.