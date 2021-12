Hannover

Eigentlich wollte Ina Müller ihr aktuelles Album „55“ schon Anfang des Jahres bei einer großen Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz vorstellen. Doch diese wird nun verschoben: „Angesichts der andauernden Unsicherheit hinsichtlich der Corona-Pandemie und den damit verbundenen unterschiedlichen Verordnungen in den einzelnen Bundesländern bleibt Ina und ihrem Team keine andere Wahl“, heißt es auf der Homepage der Sängerin.

Davon ist auch das Konzert in Hannover betroffen, das eigentlich für den 4. März 2022 in der ZAG-Arena geplant war. Dieses soll nun am 18. März 2023 um 20 Uhr in der ZAG-Arena beginnen. Wie die Veranstalter mitteilten, behalten die Tickets ihre Gültigkeit. be

Von Simon Benne