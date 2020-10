Hannover

Noch ist es ruhig um den Stand von Heike und Uwe Klein, aber alles ist schon vorbereitet: Die Gemüsehobel, die die beiden Unternehmer aus Göttingen verkaufen, liegen bereit, die Gurken, Karotten und der Kohl zum Demonstrieren der Fähigkeiten der Gemüsehobel ebenso. Und in einigen Minuten, wenn die Tore der Infa öffnen, werden auch die Besucher kommen. Ein bisschen ist den Kleins die Nervosität anzumerken. Die erste Messe seit Beginn der Corona-Krise sei das für sie, sagt Heike Klein. „Für uns ist das wie ein Neuanfang.“

„Wie ein Neuanfang“: Uwe und Heike Klein bieten ihren Gemüsehobel auf der Infa 2020 an. Quelle: Samantha Franson

Es ist für viele Aussteller, für die Besucher und auch für die ganze Branche ein Neustart: Am Sonnabend ist die Verbrauchermesse Infa gestartet und für viele ist es ein kleines Wunder, dass in diesen Zeiten überhaupt eine Messe mit mehreren tausend Besuchern stattfinden kann. „Das ist das Signal, das wir aussenden wollen: Hier ist es sicher, wir können Messen machen, es geht nach vorn“, sagt Lars Pennigsdorf, Sprecher der Infa-Veranstalter Fachausstellungen Heckmann.

„Auch sonst Alltag, Maske zu tragen“

Bei den ersten Besuchern ist die Stimmung am Sonnabendvormittag gut. „Wir sind froh, dass die Infa stattfindet“, sagt Tanja Korsch aus Salzgitter. Sie und ihr Mann Peter sind seit Jahren Dauergäste auf der Infa und haben auch in diesem Jahr ein Ticket gebucht. Die obligatorische Online-Buchung für die Infa, das Festlegen auf einen bestimmten Tag und dort entweder auf den Vormittag oder den Nachmittag, das Maskentragen in den Hallen und sogar auf dem Außengelände – alles das nehmen die beiden in Kauf. „Es gehört ja auch sonst zum Alltag, eine Maske zu tragen“, meint Peter Korsch.

Peter und Tanja Korsch aus Salzgitter sind seit Jahren regelmäßige Besucher der Infa. Quelle: Samantha Franson

Es ist eine kleinere Infa als sonst: Nur 500 Aussteller, ein Drittel der üblichen Menge, verteilen sich in diesem Jahr auf die Hallen. Maximal 9000 Besucher dürfen gleichzeitig auf dem Messegelände sein. Auf ein großes Unterhaltungsprogramm mit zugkräftigen Stars wie Harald Glööckler oder Klaus Lage, die in der Vergangenheit auf der Infa aufgetreten sind, wird verzichtet, um Andränge zu vermeiden. Und auch zwischen den Messeständen wird mehr Platz gelassen.

Des einen Freud, des anderen Leid

Doch für Besucher hat das auch etwas Gutes: Kein Schlange stehen am Eingang, kein Gedränge auf dem beliebten Marktplatz mit den Essensbuden – das empfinden viele als angenehm: „Es ist ganz schön, dass es nicht so voll ist“, sagt Larissa Witte aus Minden. Die Aussteller sehen es dagegen eher mit gemischten Gefühlen: „Wir müssen sehen, wie es wird“, sagt Thorsten Schwarz von der Bonsai-Kultur Münster. Denn ob sich eine Messe mit so wenigen Besuchern wirtschaftlich lohnt oder überhaupt zu leisten ist, das müsse sich zeigen, meinen viele Aussteller und auch der Veranstalter: Ein wirtschaftlicher Erfolg mit der Infa 2020 „wird schwer“, hatte Heckmann-Chefin Carola Schwennsen schon im Vorfeld gesagt.

Neustart auf der Messe: Ersin Önes (li.) und Stefan Sudhölter bieten Adventsdekoration auf der Infa an. Quelle: Samantha Franson

Ersin Önes, der im Weihnachtsmarkt-Bereich Porzellanengel und Adventsdekoration von Goebel und Hutschenreuther anbietet, ist guter Dinge: „Die erste Resonanz ist sehr erfreulich“, sagt er bereits am Sonnabendvormittag. Für Önes ist es in jedem Fall ein Neustart: Er hat das Geschäft erst in diesem Jahr übernommen: „Es ist meine erste Messe überhaupt.“ Und auch Bonsai-Experte Schwarz bleibt trotz aller Schwierigkeiten optimistisch: „Wir sind auf einem guten Weg. Man darf das nicht alles schlecht sehen und reden.“

So kommen Sie an Tickets für die Infa Die Infa 2020 läuft noch bis zum 25. Oktober. Um die Messe besuchen zu können, muss man sich vorab online registrieren, eine Tageskasse gibt es nicht. Bei der Online-Registrierung unter tickets.meine-infa.de muss jeder Besucher einen Besuchstag und einen Besuchs-Zeitfenster wählen: Entweder von 10 bis 14 Uhr oder von 15 bis 19 Uhr. Tickets kosten zwischen 6 und 12 Euro. Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt, brauchen aber dennoch ein eigenes Ticket.

Von Heiko Randermann