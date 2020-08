Frau Schwennsen, alle großen Messen in Hannover waren seit März abgesagt. Sie aber haben die Genehmigung für die Verbrauchermesse Infa und jetzt sogar auch für die Pferd & Jagd. Wie haben Sie das geschafft?

Es ist unser Job, Messen zu organisieren. Und wir glauben, dass die Menschen große Lust haben, über Verbrauchermessen zu schlendern – wenn die Veranstaltungen so gut organisiert sind, dass man sich auch in Corona-Zeiten dort wohlfühlt. Natürlich war es nicht einfach, die Genehmigungen zu bekommen. Es waren sehr viele Detailfragen zu klären. Aber wir sind glücklich, dass wir es in guter Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde der Region geschafft haben.

Infa 2020: Eine Messe unter Corona-Bedingungen in Hannover

Nun ist ja das Wesen einer Messe, dass viele Menschen miteinander in Kontakt kommen. Wie soll das unter Corona-Bedingungen funktionieren?

Wir haben sehr viel umgeplant und neue Konzepte erarbeitet. Wir können jetzt sagen: Es wird vieles anders sein als bei den bisherigen Infas, die Hannover immerhin seit 1954 erlebt – übrigens ohne jede Unterbrechung bisher. Wir nennen die Infa 2020 eine Special Edition.

Im HAZ-Interview, aber auf Abstand: Cornalia Schwennsen, Chefin von Fachausstellungen Heckmann. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was wird anders sein?

Wir werden einige Aktivitäten ins Freie verlegen. Vor allem bei den Sonderschauen geht das sehr gut auf Hannovers Messegelände. Und dann steigt die Infa diesmal in anderen Hallen, sodass wir breitere Gänge und mehr Platz an den Ständen sicherstellen können. Bestimmte Präsentationsformen funktionieren aber nicht in diesem Jahr. Zum Beispiel wird es keine Bühnenvorführungen geben, vor denen sich viele Menschen drängeln. Und die einzelnen Stände werden so organisiert, dass es auch dort nicht zu Enge kommt, sondern die Menschen Abstand halten können bei einer Beratung. Ich kann mir sogar vorstellen, dass viele Besucher etwas weniger Enge gut finden.

Vor allem an den Wochenenden war es bisher immer sehr voll auf der Infa.

Auch darauf reagieren wir. Die Tickets für die Infa gibt es in diesem Jahr grundsätzlich nur über das Internet, sodass wir genau steuern können, wie viele Menschen an welchem Tag dort sind. Für die Wochenenden haben wir Zeitslots geplant: Man bucht entweder für den Vormittag oder den Nachmittag. Wir wissen, dass die durchschnittlichen Infa-Besucher etwa vier bis fünf Stunden auf dem Gelände sind. Auch das entzerrt die Besucherströme sehr.

Besucher aus 150 Kilometer Umkreis

Werden die Besucher Masken tragen?

Das wird sein wie bei jedem Einkauf in einem Kaufhaus derzeit: Natürlich tragen die Menschen in den Hallen Masken, um den Infektionsschutz zu gewährleisten und allen Sicherheit zu geben. Wir stellen mit unserem Konzept sicher, dass die geltenden Abstandsregeln, die Hygienevorschriften und die Nachverfolgbarkeit von Kontakten gewährleistet sind.

Aber hätte man alles das nicht auch zu anderen Messen organisieren können, statt sie ausfallen zu lassen?

Tatsächlich sind wir ja gar nicht die Ersten, die vom Gesundheitsamt eine Genehmigung erhalten. Auch die Fachmessen Euroblech und Eurotier hatten unter Hygieneauflagen grünes Licht erhalten. Dort haben aber die jeweiligen Veranstalter abgesagt, weil zu viele Aussteller nicht mitgezogen haben. Und es gibt einen wichtigen Unterschied: Während derartige Fachmessen international ausgerichtet sind, kommen zu Verbrauchermessen wie der Infa oder der Pferd & Jagd sowohl Besucher wie auch die meisten Aussteller aus einem Radius von etwa 150 Kilometern. Dadurch ist die Ansteckungsgefahr viel geringer, als wenn Menschen aus aller Welt auf dem Messegelände sind.

Nur die Hälfte der Aussteller wird bei der diesjährigen Infa dabei sein. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

„Es gab Tränen“

Wie sehen denn die Reaktionen Ihrer Aussteller aus?

Die allermeisten sind glücklich, dass sie endlich wieder eine Messe machen können. Es gab wirklich zu Herzen gehende Reaktionen. In einem Fall hat es sogar Tränen gegeben, als wir signalisiert haben, dass es die Infa wieder geben wird.

Kommen alle?

Nein. Es wird etwa die Hälfte der Aussteller sein. Aber wir freuen uns, dass viele ganz besonders treue Aussteller dabei sind. Auch die Niedersächsische Milchwirtschaft hat zugesagt. Sie ist seit der ersten Infa 1954 mit von der Partie.

Ihre Mitarbeiter waren in Kurzarbeit – wie in den meisten Betrieben, die etwas mit der Veranstaltungsbranche zu tun haben. War es schwierig, das Geschäft so plötzlich wieder hochzufahren?

Überhaupt nicht. Unser 30 Mitarbeiter starkes Team ist seit Anfang August aus der Kurzarbeit wieder in den Volldampfmodus gewechselt. Und die Motivation ist wirklich überragend. Wir dürfen wieder arbeiten, das ist wirklich toll. Das gilt auch für alle Partnerunternehmen, mit denen wir kooperieren. Hannover ist ja ein wichtiger Messestandort. An den Ausstellungen hängen viele Unternehmen, vom Messebau bis zum Catering, von der Lichttechnik bis zur Logistik. Es ist ein unheimlich starkes Signal, dass es jetzt wieder losgeht.

„Wir sind mitten in der Pandemie“

Ist das dann schon die vielfach beschworene neue Normalität?

Ich vermeide diesen Begriff. Wir sind mitten in einer Pandemie, da ist es seltsam, von Normalität zu sprechen. Aber ich finde es wichtig, etwas auszuprobieren: einfach zu versuchen, was unter den aktuellen Bedingungen geht. Wir haben Autokonzerte auf dem Schützenplatz erlebt, wir erleben Aufführungen im Gartentheater und Theaterprojekte in Stadt und Umland. Und jetzt erleben wir erstmals wieder eine Messe in Hannover.

Das ist Messeorganisatorin Carola Schwennsen Carola Schwennsen (59) ist die Geschäftsführerin von Fachausstellungen Heckmann. Das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft der Deutsche Messe, organisiert Freizeitmessen wie die Infa, Pferd & Jagd und ABF, aber auch die Altenpflege-Messe in Nürnberg oder die Caravan in Bremen. Die Oststädterin ist studierte Historikerin und Anglistin. 1990 kam sie zur Messegesellschaft, seit 2002 ist sie Geschäftsführerin von Fachausstellungen Heckmann.

Wie geht es dann weiter?

Erst kommt die Infa im Oktober, dann die Pferd & Jagd im Dezember, und wir planen auch schon die Freizeitmesse ABF für den Februar 2021. Bundesweit wird in vielen Bundesländern versucht, solche Verbrauchermessen wieder zu starten. Wir haben viel mit Kollegen gesprochen und haben das Gefühl, dass in Niedersachsen gute Bedingungen herrschen, weil hier Regeln klar und transparent kommuniziert werden. Und natürlich: Alle Messegesellschaften beobachten, was wir tun. Die Hoffnung ist, dass möglichst bald auch wieder internationale Messen stattfinden können. Für einen Standort wie Hannover wäre das sehr wichtig.

Infa 2020 startet am 17. Oktober in Hannover Die Freizeitmesse Infa 2020 steigt als Special Edition vom 17. bis zum 25. Oktober 2020 auf dem Messegelände, diesmal in den Hallen 2, 3, 4 und 18 sowie auf dem Außengelände, das als Infa-Messegarten hergerichtet wird. Der Eintritt ist in diesem Jahr günstiger als im Vorjahr. Er beträgt 12 Euro, ermäßigt 11 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei. Parallel zur Infa gibt es zahlreiche Sondermessen, etwa die Lifestylemesse Lebensart, die Christmas-Messe, die Modemesse Beauty & Style, die Bauen und andere. Zusätzlich startet am Wochenende vom 23. bis 25. Oktober die Infa-Kreativ. Die Tickets gelten an den normalen Werktagen von 10 bis 18 Uhr. Freitags, sonnabends und sonntags wird gesplittet: von 10 bis 14 und von 15 bis 19 Uhr.

Von Conrad von Meding