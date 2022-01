Hannover

Der Betreiber von Hannovers einst größtem Chinarestaurant „Ocean City“ in der Galerie Luise steht vor Gericht. Der 49-Jährige muss sich wegen mutmaßlich jahrelanger Steuerhinterziehung verantworten, laut Anklage geht es um 3,7 Millionen Euro. Bereits 2016 musste das Lokal schließen, da der Eigentümer der Passage dem Gastronomen gekündigt hatte. Gleich am ersten Prozesstag offenbarten Zeugen, welch seltsamen Sitten im Restaurant anscheinend herrschten. Auch die Höhe der angeblich nicht gezahlten Steuern wirft Fragen auf.

Der 49-Jährige soll für die Jahre 2008 bis 2015 „steuerlich im erheblichen Ausmaß unrichtige Angaben“ gemacht haben. Konkret ging es um Einkommen-, Gewerbe- und Umsatzsteuererklärungen, dazu Umsatzsteuervoranmeldungen. Die Kontrollen ergaben exakt 3.708.097 Euro angeblich zu wenig gezahlter Steuern. Nur: Die Anklage scheint gleichzeitig entscheidende Lücken aufzuweisen. Denn: Bei den gegenzurechnenden Betriebsausgaben steht mehrfach null Euro. Christian Schumacher, Verteidiger des 49-jährigen Gastronomen, geht deshalb davon aus, dass die hinterzogenen Steuern am Ende deutlich niedriger ausfallen.

Blick in alte Zeiten: Das „Ocean City“ in der Galerie Luise erstreckte sich über zwei Etagen und hatte etwa 250 Sitzplätze. Quelle: Ralf Decker (Archiv)

„Ocean City“: 90 Prozent Buffet, 10 Prozent à la Carte

Um die Kosten für das „Ocean City“ (zwei Etagen, rund 250 Sitzplätze) zu erahnen, sagten zwei ehemalige Mitarbeitende aus. Mehrmals wöchentlich wurden per Lkw Lebensmittel geliefert, im selben Zeitraum füllte Weggeworfenes zehn große Mülltonnen – das All-you-can-Eat-Buffet (zwischen 7 und 15 Euro) musste stets bestückt sein. „Das Restaurant war aber durchwachsen besucht – am Wochenende mehr, mittags weniger“, sagte ein 43-Jähriger aus, der zwischen 2009 und 2016 am Empfang und im Büro half. „90 Prozent waren Buffet, der Rest à la Carte.“ Um Kunden anzulocken gab es eine Happy Hour und Rabattaktionen. 15 Angestellte arbeiteten zu Spitzenzeiten zeitgleich.

2016 musste das „Ocean City“ nach Kündigung durch das Management der Galerie Luise schließen. Die Leitung soll mit dem Selbstbedienungskonzept nicht einverstanden gewesen sein. Doch die Zeugen sprachen auch von seltsamem Kundenverhalten: Viele satte Buffet-Gäste luden sich weiter Essensberge auf die Teller und ließen dann alles stehen. „Das Ganze wanderte in die Tonne“, sagte der 43-Jährige. Seine Nachfolgerin (69) berichtete von Familien, deren Nachwuchs ständig mit Speisen um sich warf – unter Fünfjährige aßen gratis. „Bei einem Hinweis wurden die Eltern aggressiv.“ Häufig sei sogar nur ein Erwachsener gekommen, dafür aber mit jeder Menge kleiner Kinder.

Kellner bestehlen den eigenen Chef

Selbst in den eigenen Reihen lief es nicht sauber: „Manche Kellner bekamen ihr Geld schwarz und bezogen gleichzeitig Hartz IV“, sagte der 43-Jährige aus. Auch er bekam 700 Euro bar neben dem Gehalt. Mehr noch: „Einige Mitarbeiter haben regelmäßig den Chef bestohlen“, sagte die 69-Jährige. Saßen beispielsweise zehn Kunden am Tisch, seien bloß acht ins System gebucht worden. Das bezahlte Geld der verbliebenen zwei wanderte ins eigene Portemonnaie. Als sie das zur Sprache brachte, wollten die Kollegen sie herausmobben. Der Gastronom sagte am Dienstag noch nicht selbst aus, will das aber später tun. Drei weitere Prozesstage sind bislang anberaumt.

Von Peer Hellerling