Hannover

Die Polizei hat derzeit das Geschäft Galerie Kaufhof in der Fußgängerzone gesperrt. Zuvor hatten Beamte das Gebäude an der Osterstraße räumen lassen. Die Einsatzkräfte hatten den Hinweis auf einen Mann bekommen, der sich in dem Laden aufhalten soll. Schwer bewaffnete Beamte sind rund um den Kaufhof in Stellung gegangen. Genauere Informationen gibt die Behörde derzeit nicht öffentlich preis. Unbestätigten Informationen zufolge soll der Mann mit einer Maschinenpistole bewaffnet sein. Die Polizei will sich dazu nicht äußern. Ein Polizeihubschrauber ist derzeit über der Innenstadt im Einsatz. Mehr in Kürze.

Zur Galerie Polizei lässt Geschäft räumen

Von tm