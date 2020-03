Hannover

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Handtaschenraub am Sonnabendabend am Hauptbahnhof Hannover. Wie die Behörde mitteilt, war gegen 21.40 Uhr eine 26 Jahre alte Frau zu Fuß im sogenannten Posttunnel, dem Tunnel unter den Gleisen des Bahnhofs zwischen Ernst August Galerie und Zentralem Omnibusbahnhof, unterwegs. Plötzlich wurde sie von drei Unbekannten von hinten zu Boden gerissen. Die Täter griffen dann sofort nach der Handtasche der Frau.

Als die 26-Jährige versuchte, ihre Tasche festzuhalten, schlugen und traten die Männer so lange auf sie ein, bis sie den Griff der Tasche losließ. Die Männer nahmen das Bargeld des Opfers an sich und rannten in Richtung Hamburger Allee davon. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt die Inspektion Mitte unter der Nummer (0511) 1 09 28 20 entgegen.

Von Tobias Morchner