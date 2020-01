Hannover

Ein Gastroenterologe und Proktologe ist vom Amtsgericht Hannover zu einem Bußgeld von 1500 Euro verurteilt worden. Der 60-Jährige, der eine Praxis südlich von Hannover betreibt, hatte endoskopische Instrumente wie Biopsiezangen und Schlingen zur Entfernung von Polypen nach der Benutzung zwar gereinigt, die Instrumente aber nicht vorschriftsmäßig von Rückständen befreit und sterilisiert.

Der Facharzt für Innere Medizin hatte zuvor lange Zeit mit dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hannover im Clinch gelegen. Weil es bis zu einer gerichtlichen Entscheidung rund sieben Jahre brauchte, reduzierte Richter Melle Klinkenborg die 3000 Euro Bußgeld, die er eigentlich für angemessen hielt, schließlich um die Hälfte. Eben diese 3000 Euro hatte die Gewerbeaufsicht dem Arzt ursprünglich als Bußgeld auferlegt. Nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts Celle ist das Urteil nun auch rechtskräftig.

Zangen nur per Hand gereinigt

Wiederverwendbare OP-Instrumente, die Gastroenterologen beispielsweise bei Magenspiegelungen und Gewebeprobeentnahmen benutzen, müssen auf Basis der Medizinprodukte-Betreiberverordnung und der Empfehlungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte nach bestimmten Kriterien gereinigt werden. Doch in der Arztpraxis des 60-Jährigen stieß das Gewerbeaufsichtsamt vor Jahren darauf, dass Zangen und Schlingen nur per Hand und damit nicht ordnungsgemäß gereinigt, desinfiziert und sterilisiert wurden. So tauschten die Praxismitarbeiter die Reinigungsflüssigkeit im Ultraschallbecken nicht täglich aus, auch verzichtete man auf eine Sterilisation der Instrumente.

Drei Jahre später stellte die Gewerbeaufsicht fest, dass der Arzt sein endoskopisches Instrumentarium immer noch nicht fachgerecht reinigte und einige zuvor beanstandete Mängel immer noch existierten. Zwar hatte er inzwischen einen Sterilisator angeschafft. Doch fehlte bei diesem Gerät der schriftliche Prüfnachweis, dass das maschinelle Verfahren die Instrumente zuverlässig keimfrei macht. Biopsiezangen und Polypektomieschlingen, die meist aus Spiraldraht gefertigt sind, lassen sich nur schwer von Blut und Geweberesten befreien, darum gibt es hier strenge Vorgaben. Erst im Zuge eines weiteren intensiven Schriftwechsels mit der Gewerbeaufsicht griff der Mediziner teilweise auf Einweg-Biopsiezangen zurück.

„Gesundheit nicht gefährden“

Amtsrichter Klinkenborg betonte am Ende des Verfahrens, dass wiederverwendbare Medizinprodukte auf Basis festgeschriebener Verfahren so aufbereitet werden müssten, dass sie die Sicherheit und Gesundheit von Patienten nicht gefährdeten. Der 60-jährige Gastroenterologe habe fahrlässig gegen geltende Bestimmungen verstoßen, um über mehrere Jahre hinweg Kosten für eine Validierung des Sterilisationsverfahrens und den Kauf von Einweginstrumenten zu sparen. Hier bedürfe es einer „spürbaren Ahndung“, so das Gericht, um den Mediziner künftig zur Beachtung der geltenden Gesetze anzuhalten.

