Förderung von Migrantenkindern – oder islamische Indoktrination? Der umstrittene Kölner Verein VIKZ plant in Hannover ein Schülerwohnheim. Andernorts gibt es um solche Zentren bereits Streit – auch vor Gericht.

Der historische Altbau von 1898 in der Calenberger Neustadt soll zugunsten des Neubaus abgerissen werden. 27 Schüler will der Moscheeverein in der Gerberstraße unterbringen. Quelle: Samantha Franson/VIKZ