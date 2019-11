Eltern aus Hannover haben sich eine Zwei-Millionen-Euro-Spritze für ihr an schwerer Muskelschwäche erkranktes Kind erkämpft. Aber wie gut ist das bislang nur in den USA zugelassene Medikament? Darf man es aus ethischer Sicht Kindern hier verwehren? Fragen an den MHH-Kinderneurologen Dr. Hans Hartmann.