Hannover

Das muss man erst mal bringen. Nach dem ersten Stück verabschieden sie sich gleich wieder – um dann nach fünf Minuten mit der ersten Zugabe zu beginnen. Darin präsentieren sie dann ein paar gediegene Flachwitze. Also: Wie heißt eine ostfriesische Spezialeinheit? GSG Moin!

Es ist ein Jubiläumsprogramm, dass die HAZ-Autoren Uwe Janssen und Imre Grimm da vor mehr als 500 Zuschauern im Pavillon präsentieren: Vor 20 Jahren veröffentlichten die beiden Kollegen ihre ersten Glossen in der HAZ-Wochenendbeilage. Das macht pro Nase inzwischen rund 1000 lustige Texte.

Freude am Flachwitz

Die Comedians sind Rampensäue, und sie haben Spaß am Blödeln. Wenn sie einen Dialog zwischen Batman und Biene Majas Freund Willi inszenieren, ist das Humor, der jedem Schulhof zur Ehre gereicht. Einen Kalauer liegen zu lassen wäre ihnen wesensfremd. Zugleich zeigen sie, dass Satire eine Lebenseinstellung sein kann. Man kann nämlich alles aus einem so schrägen Blickwinkel betrachten, dass es komisch wirkt. Es gibt Staubsauger, die aussehen wie Marsroboter. Es gibt gebratene Doraden, die aussehen wie Ötzi. Und zwischendurch singen sie zur Gitarre etwas Besinnliches über „falsch gebiegte Verben“.

Hommage an Altvokabeln

Überhaupt ist ihre Freude an Wortspielereien unbändig. Etwa, wenn sie lauter gut abgehangene Altvokabeln wie Schindluder, Schubiak oder Hundsfott so ergötzlich kombinieren, dass es einen fürbaß wunder nimmt. Dazu kommen Schlagerparodien („Bratenlos durch die Nacht“), Janssen erzählt Döntjes aus seiner ostfriesischen Heimat, und Grimm spricht in lyrischen Worten vom Frühling („wenn die Beganunzien blühen“).

Optisch präsentieren sie sich in ihrem Programm „Ping!“ in der Tradition von Stan und Olli, geistig irgendwo zwischen Otto und Heinz Erhardt. Etwa, wenn Grimm ein bisschen mit dem klassischen Bildungskanon herumspielt und seine „Traurige Ballade vom Ritter Krankwart“ aufsagt. Das alles ist temporeich, witzig und mit Gespür für Timing vorgetragen. Und es erinnert in besonders absurden Momenten an Kurt Schwitters’ Dada-Kunst. Am Ende applaudiert die Fangemeinde ergötzt.

In Hannover wieder am 30. und 31. März, 20 Uhr, im Leibniz-Theater.

Von Simon Benne