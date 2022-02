Hannover

Dank seines guten Gehörs ist ein 56-Jähriger aus Hannover noch im Besitz seines Autos. Der Mann hörte am frühen Donnerstagmorgen verdächtige Geräusche vor seinem Haus am Fehrsweg (Groß-Buchholz). Prompt sah er draußen nach und entdeckte einen Unbekannten, der sich am Jeep zu schaffen machte. Kaum war der Dieb ertappt, ergriff dieser die Flucht. Laut Polizei ist der teure Geländewagen-Typ seit vergangenem Jahr eine begehrte Beute.

Nach Polizeiangaben bemerkte der Autobesitzer das verdächtige Treiben gegen 4.50 Uhr. Der Jeep Grand Cherokee stand auf dem Parkstreifen vor dem Haus. „Der Verdächtige hatte gemäß Spurenlage versucht, das Auto aufzubrechen und zu stehlen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Doch kaum tauchte der 56-jährige Eigentümer auf der Straße auf, sei der Unbekannte zu Fuß Richtung Pasteurallee geflohen.

Jeep Grand Cherokee bei Autodieben begehrt

Die neueren Varianten des Jeep Grand Cherokee (hier Baujahr 2017) stehen momentan bei Autodieben hoch im Kurs. Quelle: Matthias Wiemer/LN (Symbolfoto)

Laut Bertram ist der Jeep Grand Cherokee ab Baujahr 2014 bereits seit vergangenem Jahr regionsweit eine beliebte Beute. „Wir verzeichnen Diebstähle im unteren zweistelligen Bereich.“ Das klinge zwar zunächst wenig, sei aber bei der Vielzahl an Automodellen „signifikant“. Deshalb sollte auf das Fabrikat besonders geachtet und bei seltsamen Vorgängen sofort der Notruf gewählt werden. Auch im jetzigen Fall bitten die Ermittler um Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 1095555.

Von Peer Hellerling