Jens Thölke sitzt mit Hütehund Baloo auf der Veranda seines neuen Zuhauses – einem grünlackierten Baucontainer auf einem alten Bootsfrachter. In monatelanger Arbeit hat Thölke sein Tiny House auf Rädern geschaffen. Mit dem möchte der 32-Jährige nun für mehrere Jahre durch Europa reisen – und kostenlose psychologische Beratungen anbieten.

„The Traveling Psychology Advisor“ heißt das Projekt von Thölke. Am 18. August soll es losgehen. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu tun. Das hellblaue Fahrerhaus muss noch umlackiert werden, das Kolloquium für seinen Bachelor-Abschluss in Psychologie steht auch noch bevor, und die Sponsorensuche für sein Projekt ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Immerhin: Die Wohnung in der List ist inzwischen gekündigt.

15.000 bis 18.000 Euro Kosten pro Jahr

45.000 Euro hat Thölke bereits in sein Projekt investiert. Dafür musste er einen Kredit aufnehmen. „Wenn ich keinen Sponsor finde, werde ich mir unterwegs Jobs suchen müssen“, sagt Thölke. Er rechnet damit, dass er pro Jahr 15.000 bis 18.000 Euro für das Projekt und zum Leben benötigen wird. „5000 bis 8000 Euro würden mir da schon weiterhelfen, für einen Sponsor sind das keine großen Summen.“

Den fünf Monate alten Briard Baloo hat sich Jens Thölke extra für sein Projekt angeschafft. Baloo soll nicht nur sein ständiger Begleiter, sondern auch sein Wachhund sein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Von der Sponsorensuche hängt auch ab, wie seine Schlafplätze aussehen. Nicht in allen Ländern ist das Wildcampen erlaubt. Ein Stellplatz auf einem Campingplatz ist allerdings mit mehr Kosten verbunden. Auch hoffe er, dass Schulen und Sportvereine im Ausland schnell auf ihn aufmerksam werden und ihm erlauben, am Sportplatz oder auf dem Schulhof zu parken.

„Seit Corona ist der Bedarf an psychologischer Beratung da“

Als psychologischer Berater wolle er aber nicht nur Sprechstunden und ein offenes Ohr anbieten, sondern beispielsweise auch Vorträge in den Schulen halten. „Spätestens seit der Corona-Pandemie ist der Bedarf an psychologischer Beratung da, das Versorgungsnetz in Europa ist aber schwierig“, sagt er.

„Es wäre schön, wenn ich im Winter in Südeuropa sein könnte“: Eine feste Route hat Jens Thölke aber nicht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Oftmals würden psychologische Beratungen mit hohen Kosten einhergehen und eher in Städten als auf dem Land angeboten werden. Deswegen hat Thölke sich vorgenommen, gezielt ländlichere Regionen anzusteuern. Ein konkretes Ziel habe er allerdings nicht. „Es wäre schön, wenn ich im Winter in Südeuropa sein könnte. Ich könnte mir Griechenland gut vorstellen“, sagt er.

Bauwagen im „Peter-Lustig-Stil“

Die Idee zu seinem Projekt sei während seines Studiums entstanden, sagt Thölke. Einen festen Arbeitsplatz mit festen Zeiten könne er sich nicht vorstellen. In den vergangenen Jahren ist er bereits viel gereist und unterstützte Projekte von Hilfsorganisationen. Besonders geprägt habe ihn ein Projekt in Mombasa, das Kinder aus den Slums fördert. „Ich möchte zeigen, dass man seine Wünsche und Träume verwirklichen kann.“ Sein Angebot richtet sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Universitäten könne er sich vorstellen.

Für seinen mobilen Bauwagen im „Peter-Lustig-Stil“, wie er ihn selbst beschreibt, habe er sich ganz bewusst entschieden. „Der zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich“, sagt Thölke. Als der Lkw zwei Wochen lang in der Eilenriede stand, weil er noch keinen Stellplatz hatte, sei Thölke oftmals im Nachhinein angesprochen worden, dass Menschen den Wagen gesehen hätten, erzählt er. Diesen Effekt erhofft er sich auch im Ausland.

„Natürlich kamen die klassischen Fragen“

Seine Eltern und Freunde unterstützen ihn bei seinem Vorhaben. „Die kennen mich, aber natürlich kamen die klassischen Fragen nach Krankenversicherung, Rentenkasse und so weiter“, sagt Thölke und lächelt. Um sicherzugehen, dass zumindest technisch alles funktioniert, unternahm er bereits eine zweiwöchige Tour nach Polen und Tschechien. „Ich habe mich bewusst für einen älteren Truck entschieden. Ich habe keine aufwendige Technik, sondern nur die Mechanik. Sollte es doch mal ein Problem geben, kann das hoffentlich jede Werkstatt lösen“, sagt der gebürtige Celler.

Von der Wohnung zu 15 Quadratmetern im Wohnwagen: Jens Thölke hat in den vergangenen Monaten viel Arbeit investiert, damit er in seinem Wagen leben kann. Quelle: Tim Schaarschmidt

Den Innenraum des Bauwagens hat er gemeinsam mit einem Freund ausgebaut. Einen Kleiderschrank, eine kleine Küchenzeile mit Gaskochern, ein kleines Badezimmer, ein Bett und sogar einen kleinen Kamin für die kalten Tage hat er eingebaut. Außerdem hat er eine Solaranlage und einen Wassertank, der für zwei Wochen reicht, dabei. „Ich kann hier autark leben“, erklärt er. Den fünf Monate alten Briard Baloo hat er sich extra für sein Projekt als ständigen Begleiter und Wachhund zugelegt.

Fünf bis zehn Jahre will er unterwegs sein

Aktuell steht er mit seinem Wohnwagen auf dem ehemaligen Gelände der Paul-Dohrmann-Schule in Burg – am Suffizienz-Zentrum. Fünf bis zehn Jahre möchte er mit seinem Projekt durch Europa reisen. Dann könne er sich vorstellen, Land zu kaufen und ein gemeinnütziges Zentrum mit Naturmedizin und psychologischer Beratung aufzubauen. „Ich kann mir auch vorstellen, in Griechenland noch einmal Philosophie zu studieren“, sagt Thölke. „Schauen wir mal, was mir das Leben vor die Füße wirft.“

