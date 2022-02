Hannover

Die Arbeitslosenquote ist regionsweit auf 7,2 gesunken, fast ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahr. Zugleich liegt die Zahl der offenen Stellen um fast 20 Prozent höher als vor einem Jahr: 2720 sind es derzeit laut Arbeitsagentur Hannover. Eigentlich müssten rosige Zeiten herrschen für Arbeitssuchende. Ob Ungelernte oder Facharbeiter, sogar Ältere haben endlich wieder eine Chance auf Jobs. „Wir suchen händeringend Arbeitswillige und helfen ihnen aus der Arbeitslosigkeit – aber vielen fehlt einfach die Motivation“, sagt Edelgard Wollny.

„Vielen fehlt einfach die Motivation“

Die resolute Frau betreibt eine Personalvermittlung in Hannovers Innenstadt. Sie gibt also Menschen einen Arbeitsvertrag, die von selbst keine Stelle finden, und vermittelt sie an ihre Kunden. Das sind verschiedenen Betriebe aus dem Raum Hannover. Wobei der Begriff Personalvermittlung im Moment nicht ganz passt: Vermitteln würde sie zwar gerne, aber häufig fehlt das zu vermittelnde Personal. Wollny bekommt häufig Menschen vom Jobcenter vorbeigeschickt. „Aber sogar wenn sie bereits einen Arbeitsvertrag bei uns unterschrieben haben, erscheinen viele einfach am ersten Tag nicht zur Arbeit“, sagt Wollny.

„Hab doch keinen Bock mehr, sorry“: Ein von Wollny-Personal akquirierter Mitarbeiter sagt wenige Stunden vor Beginn des neuen Jobs ab, weil ihm die Motivation fehlt. Quelle: Zikran Biso

„Hab doch keinen Bock mehr, sorry“, hat jüngst einer per Handynachricht mitgeteilt, frühmorgens um 2.24 Uhr, wenige Stunden vor dem Beginn des zweiten Arbeitstags – am ersten war er nach eigenen Angaben überraschend krank gewesen. Zikran Biso, Personaldisponent bei Wollny, zeigt die knappe Whatsapp-Kommunikation auf seinem Handy. „Der Vorgang ist eigentlich ungewöhnlich positiv“, sagt er mit leichtem Sarkasmus: „Denn dieser Mann hat sich immerhin abgemeldet – viele machen nicht einmal das.“

„Maßstäbe offenbar völlig verschoben“

Wer glaubt, dass nur Personalvermittler dieses Problem haben, der irrt. Zu unserem Gespräch ist auch Frank Schmutte gekommen, Geschäftsführer des Holzbaubetriebs Biermann aus Hainholz. Wie alle Fachbetriebe sucht auch Biermann ständig Personal. „Kürzlich wollten wir einen Tischler einstellen. Der kam aus der Arbeitslosigkeit, sollte anfangs 2600 Euro verdienen statt seines vorigen Jungtischlergehalts von 1900 Euro – und hat auf dem Anrufbeantworter abgesagt, weil ihm das Geld nicht reiche“, staunt Schmutte: „Da sind die Maßstäbe offenbar völlig verschoben.“

Viele der Bewerberinnen und Bewerber kämen über das Jobcenter. „Wir haben oft das Gefühl, dass sie sich bei uns vorstellen müssen, weil ihre Berater das wollen, aber dass in Wahrheit gar kein Interesse an einer Arbeit vorhanden ist“, sagt Wollny. Jüngst habe sie den Fall eines Elektrikers gehabt, der in Harsum bei Hildesheim hätte anfangen sollen. Es sei um „ordentliche Bezahlung plus Spritgeldzuschlag“ gegangen, sagt Wollny. Aber einen Tag vor Arbeitsbeginn habe der Mann eine Nachricht geschrieben, dass er nun doch nicht kommen könne. Weil in seinem Auto die rote Warnlampe leuchte, müsse er damit in die Werkstatt, erinnert sich Wollny. Auf das Angebot, ihn abzuholen und mitzunehmen sei dann die finale Antwort gekommen: „Nee, ich möchte doch nicht arbeiten.“

Meldung ans Jobcenter scheint nicht zu stören

„Solche Erlebnisse häufen sich“, sagt Personaldisponent Biso. Im Januar seien fünf Menschen, die bereits einen Arbeitsvertrag hatten, einfach gar nicht erschienen. Sowohl Biermann-Geschäftsführer Schmutte wie auch Wollny-Disponent Biso sagen, dass sie nach derartigen Erlebnissen regelmäßig Berichte an das Jobcenter schreiben. „Doch das scheint die Betroffenen gar nicht zu stören“, sagt Biso.

„Rückmeldungen von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern hilfreich“: Die Jobcenter versuchen, ihre Klienten passgenau zu vermitteln. Quelle: Markus Scholz (dpa/Symbolbild)

Das Jobcenter hat vorgefertigte Formulare, auf denen Arbeitgeber angeben können, warum es nicht geklappt hat (oder warum doch). Zur Bewertung der Motivation gibt es eine Skala. Auf dieser bedeutet eine eins die Abwesenheit jeglicher Motivation, die sechs dagegen steht für hochmotiviert. „Der größte Teil bekommt leider nur eine eins bis zwei von uns“, sagt Biso. „Wer aber Motivation zeigt, bekommt sofort einen Job.“

Arbeitgeber bekommen von Sanktionen nichts mit

Im Jobcenter bestätigt Sprecher Laslo Werner, dass „Rückmeldungen von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern hilfreich“ seien. Im Einzelfall bekämen diese aber gar nicht mit, ob es Sanktionen gegeben habe – das verbiete der Datenschutz. Grundsätzlich werde immer das Gespräch mit den Bewerberinnen und Bewerbern gesucht, wenn jemand einen unmotivierten Eindruck hinterlassen oder gar nicht erschienen sei.

Ziel sei stets, herauszufinden, warum eine Arbeit nicht aufgenommen oder abgebrochen worden sei, damit die Vermittlung nächstes Mal besser klappe, sagt Werner. Das Ergebnis des Gesprächs sei dann vom konkreten Sachverhalt abhängig. „Im Einzelfall erfolgt bei Fehlverhalten auch eine Kürzung der Geldleistungen“.

„Viele denken nur noch an ihre Work-Life-Balance“

Schmutte und Wollny aber wollen gar nicht die Arbeit des Jobcenters kritisieren. „Die Beschäftigten dort machen das hochprofesssionell“, sagt Schmutte, und Wollny pflichtet ihm bei. Sie sehen vielmehr eine gefährliche gesellschaftliche Veränderung. „Es ist alles so narzisstisch geworden“, sagt Schmutte: „Viel zu viele denken nur noch an ihre Freizeit und die Work-Life-Balance, statt dass den Menschen vermittelt wird, wie viel Spaß es macht, im Team zu arbeiten und gemeinsam Leistung zu bringen.“

Mit Flüchtlingen hätten sie diese Erfahrung überhaupt nicht, sagt Wollny: „Da ist häufig eine hohe Leistungsbereitschaft, aber es gibt Sprachprobleme oder keine Arbeitserlaubnis.“ Problematisch sei die Situation hingegen bei Menschen, die schon lange in Deutschland leben. „Oft fehlt der Wille zur Arbeit“, sagt auch Schmutte. „Stattdessen werden Arbeitslose in eine Umschulungsmaßnahme nach der anderen geschickt, lernen dort eigentlich nichts und verlieren die Motivation.“

„Jeder will gebraucht werden“

„Die Politik muss die Maßstäbe ändern“, sagt Wollny: „Eigentlich will jeder Mensch gebraucht werden – aber wir geben ihnen das Gefühl, dass es auch ohne sie funktioniert. Das grenzt aus und ist unverzeihlich.“

Von Conrad von Meding