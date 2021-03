Hannover

„Es kommt gerade zur rechten Zeit“, sagt Roland Wachau. Der 45-jährige pädagogische Mitarbeiter an der Mira-Lobe-Schule in Bemerode gehört zu den ersten Schulbeschäftigten, die in der Region Hannover gegen Corona geimpft werden. Dass er das Vakzin von Astrazeneca gespritzt bekommt, stört ihn nicht. Im Gegenteil, es sei schön, dass das Schulpersonal rechtzeitig vor der geplanten Ausweitung der Schulöffnungen geimpft werde. Bislang werden an der Schule, die von Diakovere betrieben wird und zu der eine Grundschule, eine Oberschule und eine Förderschule für körperbehinderte Schüler gehören, nur die Kinder der Primarstufe und Notgruppen unterrichtet.

Als pädagogischer Mitarbeiter wechsle er durchaus zwischen den Kohorten, erzählt Wachau. Besondere Angst habe er bislang nicht gehabt, aber nun freue er sich über den besseren Infektionsschutz.

Das mobile Impfteam rückt an. Quelle: Tim Schaarschmidt

An diesem Mittwoch sollen an der Mira-Lobe-Schule rund 70 Lehrkräfte und anderes Schulpersonal geimpft werden, am Freitag dann noch einmal 60. Nach der Impfung zeigte sich Wachau so gut gelaunt wie vorher: „Es war nur ein kleiner Pieks.“ Etwaige Nebenwirkungen wie Schüttelfrost würden sich ja auch erst später bemerkbar machen. Die zweite Spritze ist nach neun bis zwölf Wochen geplant.

Zunächst Impfungen an Grundschulen, Kitas und Förderschulen

Mit den vorgezogenen Impfungen will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) Lehrkräfte besser gegen die Pandemie schützen. Zunächst sollen Beschäftigte in Kitas, Grund- und Förderschulen geimpft werden, Bildungsverbände fordern aber, dies zügig auch auf andere Schulformen auszuweiten. Zurzeit werden in Niedersachsen nur die Grundschüler und Abschlussjahrgänge im Wechselmodell unterrichtet, alle anderen Schüler lernen zu Hause. Ab nächsten Montag sollen auch die Jahrgänge fünf bis sieben sowie zwölf zurückkehren, aber nur in Landkreisen und Kommunen mit einem Corona-Inzidenzwert von dauerhaft unter 100.

Schulöffnung ab Montag wird in der Region wohl nicht klappen

Für Hannover als Hochinzidenz-Region wird das wohl nicht klappen, meint Regionssprecherin Sonja Wendt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schulen wieder öffneten, sei sehr gering, sagt sie. Die Region würde rechtzeitig aktiv mitteilen, ob die Schulen wieder öffneten oder nicht. So sehe es die neue Corona-Verordnung des Landes vor. Auch die Kitas bleiben damit vorerst geschlossen und bieten nur Notbetreuung an.

Von Saskia Döhner