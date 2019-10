Hannover

Als er von den Anschlägen in Halle hört, ist Chaijm Scheibe schockiert. „Das zeigt, wie trügerisch die Ruhe ist, in der wir leben“, sagt der 86-Jährige erschüttert. Eigentlich ist der frühere Bühnenbildner, der als Kind von einer tschechischen Familie vor den Nazis versteckt wurde, zum Beten in die Synagoge an der Haeckelstraße gekommen. „Der Yom-Kippur-Tag ist doch für Juden in aller Welt ein Fest der Versöhnung“, sagt er. Nun wird der höchste jüdische Feiertag auch in Hannover von den Ereignissen in Halle überschattet.

In Sorge: Chaijm Scheibe vor der Synagoge. Quelle: Simon Benne

„Es ist gut, dass die Polizei hier so präsent ist“, sagt Gregorij Kirshtein besorgt und deutet auf den Polizeiwagen, der – wie fast immer – vor der Synagoge steht. Die Sicherheitsmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen seien „umgehend nochmals intensiviert“ worden, obwohl keine konkreten Bedrohungen bekannt seien, sagt Landesinnenminister Boris Pistorius. Der Anschlag sei ein „perfider Angriff auf unsere gesamte Gesellschaft“. Die niedersächsische Polizei sei bereit, die Beamten in Sachsen-Anhalt zu unterstützen. „Ein niedersächsischer Polizeihubschrauber sowie Kräfte der niedersächsischen Spezialeinheiten sind bereits im Einsatz“, sagte er.

„Solidaritätsweg“ zur Aegidienkirche

Verbale Drohungen habe es seit Langem gegeben, sagt Michael Fürst, der Vorsitzende der Gemeinde. „Jetzt aber sind wir dort, wo wir nie hinkommen wollten.“ Er fordert, dass die Justiz antisemitischen Gewalttätern klare Grenzen aufzeigen müsse.

Auch Wolfgang Stichnothe zeigt sich in der Synagoge tief beunruhigt. „Jetzt ist die gesamte demokratische Öffentlichkeit gefordert, ein Zeichen zu setzen“, sagt der 69-Jährige.

Die Marktkirchengemeinde hat sich spontan zu einer solchen Aktion entschieden. Im Anschluss an eine Veranstaltung mit der Theologin Margot Käßmann soll es noch am Mittwochabend um 18.15 Uhr einen Solidaritätsweg von der Marktkirche zur Ruine der Aegidienkirche geben. „Wir wollen damit ein Zeichen gegen Antisemitismus und Gewalt setzen“, sagt Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann. Ursprünglich sollte in der Aegidienkirche allein der Opfer des Bombenkriegs gedacht werden – jetzt ist auf erschreckende Weise ein weiterer Anlass zum Innehalten dazu gekommen.

Von Simon Benne