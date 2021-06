Hannover

Es ist eine Spende zur rechten Zeit: „Viele denken inzwischen, die Pandemie sei vorbei, doch Wohnungslose stehen immer noch vor großen Herausforderungen“, sagt Lutz Jung. Der Geschäftsführer des Diakonischen Werks konnte jetzt 10.000 medizinische Masken in Empfang nehmen, die für Obdachlose in Hannover bestimmt sind.

Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden, übergab ihm die Masken am Kontaktladen Mecki am Raschplatz, den täglich rund 150 Obdachlose besuchen. In der HAZ habe er einen Artikel über die prekäre Lage der Betroffenen in der Pandemie gelesen, sagt Fürst: „Für uns ist es Ehrensache, hier zu helfen.“ Die Masken haben einen Wert von mehreren Tausend Euro. „Wir können noch weitere bestellen“, sagte Fürst.

3000 Wohnungslose in der Stadt

„Die Masken werden bei uns schnell Abnehmer finden“, sagt Sozialarbeiter Pascal Allewelt, der im Mecki-Laden Wohnungslose begleitet. „Viele Menschen aus unserem Besucherkreis haben selbst nicht genug Geld, um Masken zu kaufen“, sagt Allewelt.

In Hannover leben nach Schätzungen der Diakonie mehr als 3000 Wohnungslose, von denen bis zu 400 regelmäßig im Freien übernachten. „Die Masken sind auch ein Symbol dafür, dass sie sich von der Gesellschaft beschützt und angenommen fühlen“, sagt Ursula Büchsenschütz von der Beratungsstelle der Diakonie.

Von Simon Benne